Australia a confirmat primul caz de gripă aviară H5 detectat pe teritoriul său, marcând extinderea virusului pe toate continentele. Anunțul a fost făcut sâmbătă de ministrul agriculturii, Julie Collins, după identificarea bolii la o pasăre marină migratoare în vestul țării, transmite Mediafax.

Virusul a fost depistat la un skua brun găsit într-o zonă izolată din Australia de Vest, la aproximativ 630 de kilometri sud-est de Perth. Rezultatul a fost confirmat de agenția națională de cercetare științifică. În aceeași regiune, probele prelevate de la un petrel gigant au indicat, de asemenea, un rezultat pozitiv suspect.

Julie Collins a declarat că apariția virusului nu reprezintă o surpriză, având în vedere răspândirea globală a tulpinii H5 în ultimii ani. Potrivit oficialului, până în prezent nu există dovezi privind mortalitate în masă în rândul păsărilor sălbatice din Australia și nici cazuri confirmate la păsările de curte.

În urma confirmării cazului, autoritățile au convocat o reuniune de urgență a experților din domeniul sănătății animale și agriculturii pentru a coordona măsurile de răspuns la nivel național.

- articolul continuă mai jos -

Și premierul australian, Anthony Albanese, a calificat situația drept îngrijorătoare, precizând că guvernul va lua măsuri pentru limitarea răspândirii virusului, transportat pe distanțe mari de păsările migratoare.

Virusul afectează numeroase specii de animale

Tulpina H5 este considerată una dintre cele mai agresive forme de gripă aviară observate în ultimii ani. Virusul a provocat focare severe și mortalitate ridicată în rândul păsărilor de curte, al păsărilor sălbatice și al mamiferelor din întreaga lume.

Pe lângă păsările acvatice, marine și răpitoare, infecții au fost raportate și la mamifere precum foci, lei de mare, pisici, capre, alpaca și porci.

Recent, cercetătorii au anunțat că virusul a provocat moartea a peste 13.000 de pui de elefant de mare pe Insulele Heard și McDonald, unul dintre cele mai izolate teritorii ale Australiei.

Temeri pentru biodiversitatea unică a Australiei

Descoperirea virusului ridică îngrijorări majore pentru fauna australiană. Aproape jumătate dintre speciile de păsări sălbatice din Australia sunt endemice, iar în cazul mamiferelor procentul ajunge la 83%.

Comisarul australian pentru speciile amenințate, Fiona Fraser, a anunțat deja un plan de protecție pentru 35 de specii considerate vulnerabile. Printre animalele expuse unui risc ridicat se numără Diavolul tasmanian, Lebăda neagră, Pinguinul mic și Leul de mare australian.

Autoritățile încearcă acum să stabilească modul în care virusul a ajuns în Australia. Principala ipoteză este că acesta a fost introdus de păsări migratoare provenite din regiunile subantarctice. Până la confirmarea acestui caz, Australia era singurul continent care reușise să rămână neafectat de răspândirea globală a tulpinii H5.