Hanuka, cunoscută și sub numele de Sărbătoarea Luminilor, este una dintre cele mai cunoscute și iubite sărbători evreiești. Celebrată timp de opt zile, Hanuka comemorează rededicarea Templului din Ierusalim în secolul al II-lea î.Hr. și miracolul uleiului care, deși era suficient doar pentru o singură zi, a ars timp de opt zile. Dincolo de semnificația religioasă, Hanuka este o sărbătoare a identității, a continuității culturale și a bucuriei de a fi împreună.

Când se celebrează Hanuka?

Hanuka nu are o dată fixă în calendarul gregorian, deoarece este stabilită conform calendarului ebraic. Sărbătoarea începe în a 25-a zi a lunii Kislev și durează opt zile. În calendarul occidental, Hanuka cade, de obicei, între sfârșitul lunii noiembrie și sfârșitul lunii decembrie, uneori suprapunându-se cu alte sărbători, precum Crăciunul.

Această perioadă din an, caracterizată de nopți lungi și zile scurte, accentuează simbolismul luminii. Aprinderea lumânărilor devine astfel un gest profund, care aduce speranță și căldură în sezonul rece.

Influențe istorice și culturale asupra sărbătorii

De-a lungul secolelor, Hanuka a fost influențată de contextul istoric și de regiunile în care comunitățile evreiești au trăit. Inițial, sărbătoarea marca victoria macabeilor asupra dominației elenistice și apărarea credinței și tradițiilor evreiești în fața asimilării forțate.

Pe măsură ce evreii s-au răspândit în Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, Hanuka a început să împrumute elemente culturale locale, adaptându-se fiecărei comunități. Acest lucru se reflectă cel mai bine în tradițiile culinare, care diferă de la o regiune la alta.

Tradiții și obiceiuri de Hanuka

Un obicei central este aprinderea hanukiei, un sfeșnic cu nouă brațe. În fiecare seară se aprinde câte o lumânare suplimentară, folosind lumânarea ajutătoare, șamaș. Ritualul este însoțit de binecuvântări, cântece tradiționale și momente de reflecție.

Copiii și adulții se bucură de jocul cu dreidel-ul, un titirez cu litere ebraice, care simbolizează miracolul Hanukăi și rezistența spirituală. O altă tradiție populară este oferirea de cadouri sau Hanuka gelt , monede de ciocolată sau bani, un obicei care a fost influențat și de cultura europeană modernă.

Influențele culturale reflectate în mâncare

Mâncărurile de Hanuka sunt profund simbolice și reprezintă una dintre cele mai frumoase îmbinări între tradiție și influențele culturale regionale. Elementul comun este uleiul, folosit din abundență pentru a aminti de miracolul din Templu.

Latkes (clătite de cartofi)

Foarte populare în rândul evreilor așkenazi din Europa Centrală și de Est, latkes reflectă influențele bucătăriei est-europene, unde cartoful era un ingredient de bază. Crocante și aromate, ele sunt servite cu smântână sau sos de mere.

Sufganiyot (gogoși umplute)

Aceste gogoși sunt un exemplu clar de influență mediteraneană și orientală. Devenite extrem de populare în Israel, sufganiyot sunt inspirate din deserturi similare din Orientul Mijlociu și Europa, fiind umplute cu gem, cremă sau ciocolată.

Preparatele pe bază de brânză

În comunitățile sefarade, consumul de brânză este legat de povestea eroinei biblice Iudita. Acest obicei evidențiază influențele culinare mediteraneene, unde lactatele sunt frecvent utilizate.

Gelt de ciocolată

Monedele de ciocolată reprezintă un obicei relativ modern, influențat de tradițiile europene de a oferi daruri copiilor în perioada sărbătorilor de iarnă.

O sărbătoare vie și diversă

Astăzi, Hanuka este celebrată în întreaga lume, de la familie până la spațiile publice, unde hanukii uriașe sunt aprinse în piețe și comunități. Deși nu este cea mai solemnă sărbătoare evreiască, Hanuka are o puternică încărcătură simbolică, vorbind despre libertate religioasă, identitate culturală și puterea tradiției.

Prin lumină, cântec și mâncare, Hanuka rămâne o sărbătoare care unește generații și culturi, demonstrând că tradițiile pot evolua fără a-și pierde esența.