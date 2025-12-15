Apa din localitatea Fântânele, județul Mureș, este oficial potabilă începând de astăzi, 15 decembrie, după ce sistemul de desalinizare instalat de compania Klarwin a fost pus în funcțiune. Analizele realizate de Direcția de Sănătate Publică confirmă că apa tratată respectă toți parametrii de potabilitate prevăzuți de legislația națională.

Punerea în funcțiune a sistemului validează eficiența soluțiilor tehnologice implementate în cadrul proiectului derulat în zonele afectate de creșterea salinității apei, survenită în urma incidentului de la mina de sare Praid. Evenimentul a compromis temporar accesul la apă potabilă pentru zeci de mii de locuitori din zonă.

„Punerea în funcțiune a sistemului de desalinizare de la Fântânele marchează un moment esențial, atât pentru comunitatea locală, cât și pentru echipele noastre. Este rezultatul unui efort coordonat, care a combinat tehnologie avansată, producție locală și capacitatea de a interveni rapid într-o situație cu impact direct asupra vieții de zi cu zi. Colaborarea cu autoritățile și cu Aquaserv a fost decisivă pentru ca acest sistem să devină operațional și să redea comunității accesul la apă potabilă în condiții de siguranță”, a declarat Adrian Dobre, CEO Klarwin.

Soluția tehnică pusă în funcțiune la Fântânele este un flux multi-barieră, conceput pentru control strict al calității apei și stabilitate în exploatare. Sistemul include etape de decantare, ultrafiltrare cu module membranare Asahi Kasei Microza, urmate de osmoză inversă cu membrane Aquaporin, utilizate pentru reducerea concentrației de cloruri. Întregul proces este complet automatizat și monitorizat în timp real.

„Prioritatea noastră, ca operator, a fost restabilirea accesului la apă potabilă în condiții de siguranță. Validarea DSP și încadrarea apei distribuite în rețea în parametrii de potabilitate arată că soluția implementată funcționează. Mulțumim tuturor echipelor implicate pentru mobilizarea într-un termen scurt și într-un amplasament cu provocări tehnice reale”, a declarat Sipos Levente, Director General Aquaserv.

În perioada următoare, proiectul va intra în etapa de recepție finală, care presupune verificări contractuale, completarea documentației, confirmarea parametrilor de performanță și instruirea personalului de operare. În paralel, vor continua activitățile de stabilizare a regimului de exploatare, cu mentenanță preventivă și monitorizare continuă, pentru asigurarea unei funcționări predictibile pe termen mediu și lung.

Sistemul de desalinizare este rezultatul unor etape accelerate de proiectare, inginerie și fabricație, fiind adaptat specificului amplasamentului. Soluția utilizează tehnologii de înaltă eficiență, automatizare completă și un consum redus de energie. Fabricarea locală a permis companiei Klarwin să reacționeze rapid la provocările tehnice apărute și să reducă semnificativ timpul de implementare.

Klarwin este o companie cu capital integral românesc, cu peste 20 de ani de activitate, și este lider european în domeniul aplicațiilor industriale pentru filtrare, separare și purificare. În calitate de partener oficial și exclusiv al unor producători de tehnologie de vârf, precum Amiad, Aquaporin, Asahi Kasei, CELL, DHI, Grundfos, Gutermann, Microtronics, Oizom și Salttech, compania furnizează soluții și servicii inovatoare pentru industriile de apă potabilă și industrială, energetică, farmaceutică, alimentară, filtrarea și purificarea aerului, precum și pentru producția de mașini.