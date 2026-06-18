Decizia Comisiei Europene de a prelungi interdicția privind exporturile de ovine și caprine din România către țările terțe (din afara UE) până la 31 decembrie 2026 a declanșat o reacție dură la București. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentară (ANSVSA), Alexandru Bociu, consideră măsura drept „disproporționată” și complet desprinsă de realitatea epidemiologică din teren, anunță Agerpres.

Hotărârea de la Bruxelles a fost luată pe fondul unor focare de variolă ovină și pesta micilor rumegătoare (PMR) depistate în județul Mureș. Cu toate acestea, șeful ANSVSA susține că serviciile veterinare române au izolat imediat zonele afectate și că penalizarea întregii țări este nejustificată, mai ales că România a devenit în 2026 cel mai mare exportator de ovine din Uniunea Europeană.

Sute de milioane de euro și riscul de a pierde contractul istoric cu Algeria

Restricțiile europene lovesc direct în cel mai profitabil an din istoria zootehniei românești. Sectorul ovin a înregistrat performanțe financiare remarcabile în ultima perioadă:

În anul 2025, exporturile totale de ovine au generat încasări de aproximativ 360 de milioane de euro.

Pentru anul 2026, estimările inițiale indicau venituri de până la 300 de milioane de euro, datorită unor contracte record.

Cea mai mare pierdere diplomatică și economică riscă să fie parteneriatul cu Algeria. Guvernul de la Alger și compania de stat ALVIAR luaseră decizia strategică, fără precedent, ca întreg necesarul de import de carne de ovine al țării pentru anul 2026 (aproximativ 1 milion de capete) să fie asigurat exclusiv din România. Interesul partenerilor algerieni a fost atât de mare încât au suportat integral costurile unor transporturi aeriene cargo de urgență pentru ca animalele să ajungă la destinație în doar două ore și jumătate.

- articolul continuă mai jos -

Planul României pentru ridicarea interdicției

Pentru a anula decizia Bruxelles-ului, ANSVSA finalizează o radiografie epidemiologică completă a țării pentru a demonstra științific că restul României este o zonă sigură și curată. Instituția va prezenta la Bruxelles, la începutul săptămânii viitoare, un plan de urgență bazat pe trei piloni tehnici:

Regionalizarea strictă: Solicitarea ca restricțiile să fie aplicate doar în zonele unde au existat focare (județul Mureș), nu la nivelul întregii țări. Vaccinarea strategică: Introducerea vaccinării împotriva variolei ovine și a pestei micilor rumegătoare ca o barieră imunitară suplimentară. Centre securizate de colectare: Înființarea unor centre speciale pentru export unde toate animalele vii vor parcurge obligatoriu schema de vaccinare și testarea riguroasă înainte de livrarea sub formă de carcasă.

De asemenea, ANSVSA va propune Ministerului Agriculturii (MADR) identificarea urgentă a unor măsuri compensatorii financiare pentru fermele aflate în prezent sub restricții.

Oierii îi cer demisia, președintele ANSVSA cere unitate

Criza a provocat o revoltă uriașă în rândul crescătorilor de animale. Federația Națională a Crescătorilor de Ovine „Romovis” i-a cerut oficial demisia președintelui ANSVSA, amenințând cu proteste de stradă dacă solicitarea nu este îndeplinită până vineri, 19 iunie 2026.

În replică, Alexandru Bociu afirmă că înțelege perfect furia fermierilor, dar avertizează că o demisie în acest moment ar bloca negocierile cu Uniunea Europeană:

„Dacă această criză majoră s-ar rezolva automat prin plecarea mea, aș semna demisia în această secundă, fără ezitare. Însă un vid de conducere la ANSVSA exact în mijlocul celei mai dure negocieri europene ar însemna abandonarea definitivă a dosarului nostru de apărare. La Bruxelles nu se anulează decizii stricte prin demisii politice la București, ci prin planuri de acțiune riguroase și date științifice imbatabile,” a declarat Alexandru Bociu.

Șeful autorității veterinare a lansat un apel public către federațiile de oieri și exportatori să lase deoparte tensiunile interne și să facă parte din delegația oficială care va merge la Bruxelles săptămâna viitoare. Conform acestuia, un bloc unit format din stat și mediul privat este singura garanție pentru salvarea contractelor internaționale ale României înainte ca piețele externe să se reorienteze către alți furnizori globali.