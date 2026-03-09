Creşterea preţurilor la energie după începutul războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului pune o presiune suplimentară asupra sectorului de retail din Europa, care se confruntă deja cu o cerere slabă din partea consumatorilor şi o putere de cumpărare diminuată, arată o analiză Reuters, transmite Agerpres.

Acţiunile comercianţilor cu amănuntul, de la Inditex, proprietarul Zara, până la Marks & Spencer din Marea Britanie, au scăzut luni, în contextul în care investitorii şi analiştii se aşteaptă la un efect de domino din cauza creşterii preţurilor la benzină şi gaze, chiar dacă sectorul abia şi-a revenit după ciclul inflaţionist declanşat de creşterea preţurilor la gaze în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

Producătorii de alimente, supermarketurile şi comercianţii de îmbrăcăminte au majorat semnificativ preţurile în urma ultimului şoc al preţurilor la energie din 2022, dar astăzi imaginea de ansamblu este, potenţial, mai proastă, deoarece economiile zonei euro şi ale Marii Britanii înregistrează o creştere anemică. În plus, comercianţii cu amănuntul s-au confruntat şi cu costurile suplimentare şi perturbările provocate de un război comercial global declanşat anul trecut de preşedintele SUA, Donald Trump.

- articolul continuă mai jos -

„Dacă preţurile cresc acum, consumatorii ar putea reacţiona mai puternic, având în vedere că cererea este deja într-o stare fragilă”, a declarat Christian Eufinger, profesor de finanţe la IESE din Barcelona, care a analizat modul în care şocurile preţurilor la energie influenţează preţurile de consum. Când criza din Ucraina a lovit la începutul anului 2022, cererea era relativ mare, pe măsură ce economiile ieşeau din pandemie. Acum, după mai mulţi ani de inflaţie ridicată, oamenii au mai puţini bani în buzunare, a adăugat Eufinger.

Sectorul comerţului cu amănuntul şi al bunurilor de consum era deja cel mai afectat din Europa înainte de această creştere a preţului petrolului, potrivit unui studiu publicat în ianuarie de firma de avocatură Weil, pe baza unor indicatori precum rentabilitatea redusă şi creşterea riscului de insolvenţă.

Cel mai rapid impact pentru comercianţii cu amănuntul este costul transportului rutier de mărfuri, care reprezintă de obicei 5% până la 10% din cheltuielile operaţionale ale unui comerciant cu amănuntul, potrivit lui Francesco Gangemi de la firma de consultanţă Simon-Kucher.

Instalaţiile de refrigerare, aer condiţionat, încălzire şi iluminat, mari consumatoare de energie din magazine, cresc costurile supermarketurilor şi centrelor comerciale. Creşterea bruscă a preţurilor petrolului a dus, de asemenea, la creşterea preţurilor îngrăşămintelor, afectând direct producătorii de alimente.

„O spirală inflaţionistă determinată de costuri pare aproape inevitabilă, începând cu creşterea costurilor de transport care afectează întregul lanţ de aprovizionare, de la fermă la masă”, a declarat, pentru Reuters, Massimiliano Giansanti, preşedintele sindicatului fermierilor italieni Confagricoltura.

Comercianţii cu amănuntul de îmbrăcăminte sunt probabil cei mai vulnerabili la creşterea inflaţiei, deoarece moda este primul lucru pentru care oamenii reduc cheltuielile atunci când preţurile alimentelor şi ale altor bunuri esenţiale cresc, a declarat Francesco Gangemi.