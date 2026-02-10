Peste o sută de animale erau ţinute în condiţii improprii la o fermă din comuna prahoveană Baba Ana, au constatat, marţi, poliţiştii şi reprezentanţii Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA), care au aplicat amenzi şi au dispus măsuri, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, în cadrul controlului efectuat pe acest amplasament au fost identificate nereguli privind condiţiile de întreţinere a peste 100 de animale, acestea nebeneficiind de îngrijire corespunzătoare, iar adăposturile destinate acestora nefiind conforme normelor legale în vigoare.

Totodată, o parte dintre animale microcipate, iar altele erau lăsate nesupravegheate în proximitatea drumului public, fiind un pericol real pentru siguranţa rutieră, arată sursa citată.

Poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor, împreună cu reprezentanţii DSVSA Prahova, au aplicat sancţiuni contravenţionale administratorului exploataţiei, în cuantum total de 19.000 de lei. De asemenea, a fost dispusă măsura acordării unui termen de 30 de zile pentru remedierea tuturor neconformităţilor constatate.

De asemenea, având în vedere condiţiile meteorologice nefavorabile şi temperaturile scăzute din această perioadă, poliţiştii au atras atenţia asupra obligaţiei legale a deţinătorilor de animale de a asigura condiţii corespunzătoare de adăpostire şi protecţie, în vederea evitării unor situaţii de pericol pentru animale.