În timpul sarcinii, alimentația are un rol esențial, atât pentru dezvoltarea fătului, cât și pentru sănătatea viitoarei mame. Dr. Livia Apostol, medic specialist obstetrică-ginecologie, specialist medicină materno-fetală, a explicat pentru G4Food, care sunt principiile de bază ale alimentației la femeile însărcinate.
„Ca specialist, urmăresc, prin recomandările nutriționale, două obiective principale: susținerea creșterii și dezvoltării copilului și reducerea riscurilor materne, precum anemia, diabetul gestațional, hipertensiunea arterială sau variațiile excesive de greutate”, a explicat medicul.
Medicul a mai enumerat o serie de recomandări privind dieta femeilor însărcinate.
„Necesarul de proteine crește în sarcină, deoarece acestea contribuie la formarea țesuturilor fetale și la adaptările organismului matern”, explică dr. Livia Apostol.
Surse recomandate:
Deficitul de fier este frecvent în sarcină și poate favoriza apariția anemiei.
Alimente bogate în fier:
„Pentru o absorbție mai bună a fierului, combină alimentele bogate în fier cu surse de vitamina C, precum ardeii, citricele, kiwi sau căpșunile”, este sfatul dr. Livia Apostol, pentru femeile însărcinate.
Aceste două elemente sunt importante atât pentru sănătatea osoasă a mamei, cât și pentru dezvoltarea scheletului fetal.
Surse bune:
„Acizii grași Omega-3 contribuie la dezvoltarea neurologică și vizuală a copilului. Eu recomand gravidelor să consuma somon, păstrăv, hering și sardine. În general, cam două-trei porții pe săptămână, alegând specii cu un conținut redus de mercur”, explică specialistul.
Pentru reducerea riscului de infecții alimentare, femeile însărcinate trebuie să evite produsele crude sau insuficient preparate termic, precum:
„Astfel de alimente, consumate crude sau insuficient preparate termic pot transmite infecții precum listerioza și ar trebui evitate pe durata sarcinii”, spune dr. Apostol.
De asemenea, gravidele trebuie să evite să consume carne de:
Majoritatea ghidurilor medicale consideră sigur un consum de până la aproximativ 200 mg de cofeină pe zi (aproximativ una –două cafele, în funcție de concentrație. În privința alcoolului, lucrurile sunt mai tranșante. “Alcoolul trebuie evitat complet. Nu există o cantitate de alcool considerată sigură în timpul sarcinii”, precizează medicul.
În general, se recomandă aproximativ 2–3 litri de lichide pe zi, în funcție de greutate, temperatură și nivelul de activitate fizică. Principala sursă de hidratare ar trebui să fie apa.
Recomandările nutriționale pot fi diferite în cazul:
În aceste situații, medicul de medicină materno-fetală și/sau un dietetician specializat în sarcină poate adapta dieta în funcție de analize și evoluția sarcinii.
O alimentație echilibrată în sarcină înseamnă varietate, alimente cât mai puțin procesate și atenție la siguranța alimentară. Prioritatea rămâne asigurarea nutrienților necesari pentru dezvoltarea fătului și protejarea sănătății mamei pe tot parcursul sarcinii.
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