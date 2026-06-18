În timpul sarcinii, alimentația are un rol esențial, atât pentru dezvoltarea fătului, cât și pentru sănătatea viitoarei mame. Dr. Livia Apostol, medic specialist obstetrică-ginecologie, specialist medicină materno-fetală, a explicat pentru G4Food, care sunt principiile de bază ale alimentației la femeile însărcinate.

„Ca specialist, urmăresc, prin recomandările nutriționale, două obiective principale: susținerea creșterii și dezvoltării copilului și reducerea riscurilor materne, precum anemia, diabetul gestațional, hipertensiunea arterială sau variațiile excesive de greutate”, a explicat medicul.

Principiile de bază ale alimentației în sarcină

Medicul a mai enumerat o serie de recomandări privind dieta femeilor însărcinate.

Alege alimente cât mai puțin procesate – O dietă echilibrată în sarcină ar trebui să fie construită în jurul alimentelor integrale și cât mai puțin procesate. Specialiștii recomandă:

Legume la fiecare masă – Legumele oferă fibre, vitamine și minerale esențiale.

2–4 porții de fructe pe zi – Fructele aduc antioxidanți și vitamina C.

Proteine de calitate – Pește, carne slabă, ouă, lactate și leguminoase.

Cereale integrale – Ovăz, pâine integrală și orez brun pentru energie și fibre.

Grăsimi sănătoase – Ulei de măsline, avocado, nuci și semințe pentru acizi grași benefici.

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Asigură un aport suficient de proteine

„Necesarul de proteine crește în sarcină, deoarece acestea contribuie la formarea țesuturilor fetale și la adaptările organismului matern”, explică dr. Livia Apostol.

Surse recomandate:

Pește cu un conținut redus de mercur.

Carne de pasăre.

Ouă bine preparate termic.

Iaurt grecesc și brânzeturi pasteurizate.

Linte, năut și fasole.

Fierul, esențial pentru prevenirea anemiei

Deficitul de fier este frecvent în sarcină și poate favoriza apariția anemiei.

Alimente bogate în fier:

Carne slabă de vită.

Linte și fasole.

Spanac și alte verdețuri.

„Pentru o absorbție mai bună a fierului, combină alimentele bogate în fier cu surse de vitamina C, precum ardeii, citricele, kiwi sau căpșunile”, este sfatul dr. Livia Apostol, pentru femeile însărcinate.

Calciu și vitamina D, pentru oase sănătoase

Aceste două elemente sunt importante atât pentru sănătatea osoasă a mamei, cât și pentru dezvoltarea scheletului fetal.

Surse bune:

Lapte și iaurt.

Brânzeturi pasteurizate.

Băuturi fortificate cu calciu.

Omega-3, important pentru creierul și vederea fătului

„Acizii grași Omega-3 contribuie la dezvoltarea neurologică și vizuală a copilului. Eu recomand gravidelor să consuma somon, păstrăv, hering și sardine. În general, cam două-trei porții pe săptămână, alegând specii cu un conținut redus de mercur”, explică specialistul.

Ce alimente trebuie evitate în sarcină

Pentru reducerea riscului de infecții alimentare, femeile însărcinate trebuie să evite produsele crude sau insuficient preparate termic, precum:

Carne crudă.

Pește crud (inclusiv sushi cu pește crud).

Ouă crude.

Fructe de mare crude.

Lactate nepasteurizate

„Astfel de alimente, consumate crude sau insuficient preparate termic pot transmite infecții precum listerioza și ar trebui evitate pe durata sarcinii”, spune dr. Apostol.

De asemenea, gravidele trebuie să evite să consume carne de:

Rechin

Pește-spadă.

Macrou regal.

Marlin

Cofeina și alcoolul în sarcină

Majoritatea ghidurilor medicale consideră sigur un consum de până la aproximativ 200 mg de cofeină pe zi (aproximativ una –două cafele, în funcție de concentrație. În privința alcoolului, lucrurile sunt mai tranșante. “Alcoolul trebuie evitat complet. Nu există o cantitate de alcool considerată sigură în timpul sarcinii”, precizează medicul.

Hidratarea corectă în sarcină

În general, se recomandă aproximativ 2–3 litri de lichide pe zi, în funcție de greutate, temperatură și nivelul de activitate fizică. Principala sursă de hidratare ar trebui să fie apa.

Când dieta trebuie personalizată

Recomandările nutriționale pot fi diferite în cazul:

Diabetului gestațional.

Hipertensiunii arteriale.

Preeclampsie

Sarcinii gemelare.

Restricției de creștere fetală.

Anemiei

Obezității sau subponderalității.

În aceste situații, medicul de medicină materno-fetală și/sau un dietetician specializat în sarcină poate adapta dieta în funcție de analize și evoluția sarcinii.

O alimentație echilibrată și sigură în sarcină

O alimentație echilibrată în sarcină înseamnă varietate, alimente cât mai puțin procesate și atenție la siguranța alimentară. Prioritatea rămâne asigurarea nutrienților necesari pentru dezvoltarea fătului și protejarea sănătății mamei pe tot parcursul sarcinii.