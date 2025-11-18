Impact Hub Bucharest, în parteneriat cu EIT Food, organizează marţi a cincea ediţie a Agrifood Innovation Summit, un eveniment de referinţă dedicat inovării în agricultură, transmite Agerpres.

Evenimentul reuneşte lideri, antreprenori şi inovatori din sectorul agrifood pentru o zi întreagă dedicată sustenabilităţii, digitalizării şi susţinerii fermierilor, startupurilor şi afacerilor inovatoare din agricultură, potrivit organizatorilor.

“Agricultura continuă să fie un sector-cheie atât pentru economia României, cât şi pentru cea a Uniunii Europene, în ciuda unei contribuţii la PIB în scădere constantă şi a unei profitabilităţi tot mai reduse. Contribuţia sectorului agricol în formarea PIB-ului României a fost de 3,9% în 2023 şi de 3,2% în 2024, iar în UE a fost de 1,3% în 2023. Din acest motiv, agenda evenimentului propune participanţilor mai multe subiecte de interes, precum: misiunea şi valorile EIT Food Hub România; rolul autorităţilor publice în tranziţia verde şi digitală; startupuri din agrifood care pregătesc tehnologia viitorului”, se menţionează într-un comunicat al organizatorilor.

Agenda include, de asemenea, sesiuni speciale dedicate femeilor antreprenor din agrifood, completate de oportunităţi de networking interactiv şi momente de schimb de experienţă.

În calitate de reprezentant oficial EIT Food în România, Impact Hub Bucharest va deschide summitul cu un keynote despre oportunităţile şi provocările viitorului.

“Potrivit EIT Food, agricultura trebuie să hrănească aproape 10 miliarde de oameni până în 2050, ceea ce face ca soluţiile sustenabile – de la sisteme de irigaţii alimentate cu energie solară şi împăduririle strategice – să fie esenţiale pentru rezilienţa sectorului. România concentrează 23% din totalul forţei de muncă în agricultură din UE, adică 1,77 milioane de locuri de muncă, având cea mai mare pondere din Uniune. Din acest motiv, Agrifood Innovation Summit rămâne locul unde ideile şi colaborările pot transforma această realitate într-o oportunitate de dezvoltare şi inovaţie”, a declarat Oana Craioveanu, CEO & Cofondator Impact Hub Bucharest & Startarium, citată în comunicat.

Un alt moment important al summitului va fi lansarea noii ediţii a raportului “Romanian Agrifood Startups Report” – o analiză amplă a celor mai promiţătoare startupuri din domeniu, alături de principalele tendinţe şi provocări de piaţă.

Potrivit raportului, procentul de femei care lucrează în domeniul agricol din România a fost de 19% în 2021, cel mai mare din UE.

În acest context, în cadrul evenimentului, are loc şi sesiunea de pitching şi decernare a premiilor programului Empowering Women in Agrifood (EWA) 2025, unde 10 femei antreprenor îşi vor prezenta ideile de afaceri. Programul EWA este dedicat exclusiv startupurilor fondate de femei din domeniul agrifood din România. Starturile eligibile trebuie să aibă o vechime mai mică de trei ani şi să nu fi primit până acum finanţări (publice sau private) care depăşesc 60.000 euro.

Ediţia din acest an a summitului este susţinută de Bayer, o companie globală cu competenţe de bază în domeniile ştiinţelor vieţii – sănătate şi agricultură.

EIT Food este cea mai mare şi mai dinamică comunitate de inovaţie alimentară din lume. Misiunea sa este de a stimula inovaţia pentru construirea unui sistem alimentar adaptat viitorului, care să producă alimente sănătoase şi sustenabile pentru toţi. Sprijinit de Institutul European de Inovare şi Tehnologie (EIT), un organism al Uniunii Europene, EIT Food investeşte în proiecte, organizaţii şi persoane care împărtăşesc obiectivul unui sistem alimentar mai sănătos şi mai sustenabil.

EWA este un program dezvoltat de EIT Food pentru 130 de antreprenoare din 13 ţări europene şi este organizat în România de Impact Hub Bucharest. Obiectivul EWA este de a motiva femeile antreprenor aflate într-o etapă incipientă să-şi valorifice puterea, să îşi conştientizeze capacitatea de a avea succes şi a depăşi obstacole, să le echipeze cu încrederea, cunoştinţele şi comunitatea adecvate pentru a începe şi a dezvolta cu succes afaceri durabile.

Impact Hub Bucharest este un spaţiu dinamic în care profesioniştii şi antreprenorii dezvoltă proiecte şi iniţiative cu impact. Din 2012, este primul spaţiu de coworking din România, iar la nivel global, reţeaua Impact Hub este prezentă în peste 110 locaţii din peste 60 de ţări. Misiunea sa este de a susţine ecosistemul antreprenorial prin programe de accelerare pentru startupuri, finanţări directe şi Startarium, cea mai mare platformă online de educaţie antreprenorială din România. Din 2021, Impact Hub Bucharest este reprezentantul oficial EIT Food Hub în România, acţionând ca principal punct de contact pentru stakeholderii locali din sectorul agrifood, susţinând inovaţia şi antreprenoriatul şi contribuind la dezvoltarea acestui domeniu strategic.