Ghidul solicitantului pentru intervenţia DR-19 Investiţii neproductive la nivel de fermă din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 (PS 2027) a fost publicat, în vederea lansării sesiunii de primire a cererilor de finanţare, alocarea fiind de peste 11,7 milioane de euro, informează luni Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

Potrivit unui comunicat al AFIR, investiţiile ce se vor finanţa prin intervenţia DR-19 vizează înfiinţarea de perdele naturale de protecţie pentru culturile agricole la nivelul fermelor inclusiv pentru plantaţiile pomicole şi viticultură, în baza costurilor standard (prevăzute în Anexa 6 la Ghid), completarea golurilor în anii II şi III, conform costurilor standard aferente acestei operaţiuni, achiziţionarea de tehnologii (know-how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului prin rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar, transmite Agerpres.

Valoarea finanţării acordate prin intervenţia DR-19 va fi de maximum 200.000 euro/beneficiar, iar sprijinul public va fi 100% nerambursabil raportat la costurile eligibile.

“Finanţarea acordată pentru perdele de protecţie este extrem de utilă pentru dezvoltarea durabilă a exploataţiilor agricole, în mod special pentru cultura de câmp care are cea mai mare nevoie de un astfel de sistem, având în vedere expunerea ridicată la efectele schimbărilor climatice. Cu o alocare de peste 11,7 milioane de euro prin intervenţia DR-19, vom putea finanţa aproximativ 60 de proiecte de înfiinţare a perdelelor de protecţie la nivelul fermelor pentru combaterea factorilor climatici nefavorabili, în acelaşi timp cu îmbunătăţirea managementului apei şi conservarea solului şi a biodiversităţii”, a declarat directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu.

Cine sunt beneficiarii eligibili

Beneficiarii eligibili pentru intervenţia DR-19 sunt fermierii şi formele asociative precum instituţii de cercetare – dezvoltare, regii autonome, societăţi agricole, cooperative agricole, grupuri de producători şi organizaţii de producători, composesorate, obşti şi alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor în calitate de fermieri. În cazul formelor asociative, pentru a fi eligibil în cadrul acestei intervenţii, proiectul trebuie să fie depus în nume propriu, iar investiţia va fi realizată pe terenurile deţinute în proprietate sau folosinţă de către acestea.

Sunt, de asemenea, eligibile, costurile generale direct legate de investiţiile prevăzute prin proiect, prin rambursarea costurilor eligibile suportate de beneficiar, în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului.