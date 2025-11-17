Termenul pentru depunerea ultimei tranşe de plată a fost extins până la cel mai târziu 30 noiembrie 2025 pentru beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR), care au primit aprobarea pentru prelungirea duratei de implementare conform solicitării pe care aceştia au depus-o la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, termenul maximal de 30 noiembrie 2025 reprezintă data limită până la care pot depune on-line pe site-ul agenţiei cererea de plată finală “doar beneficiarii care au contracte de finanţare cu durata maximă de execuţie stabilită la data de 31 decembrie 2025”.

“Extinderea termenului de implementare a proiectului şi pentru depunerea ultimei tranşe de plată până la cel mai târziu 30 noiembrie 2025, chiar dacă pare că aduce doar o scurtă prelungire, le oferă beneficiarilor timpul necesar pentru a finaliza ultimele etape ale proiectelor în condiţii bune. La nivelul AFIR implementăm imediat această decizie, astfel încât fiecare beneficiar care are un proiect de investiţii aflat în derulare să poată avea continuitate. Extinderea duratei de implementare a proiectului, respectiv depunerea ultimei tranşe de plată, se va realiza fără a mai fi necesară formularea unei solicitări de către beneficiari”, a precizat Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR, citat în comunicat.