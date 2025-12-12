AFIR: 165 milioane de euro pentru unităţile de procesare. Din 15 decembrie se pot depune cereri de finanţare

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) deschide, începând din 15 decembrie, sesiunea pentru depunerea cererilor de finanţare pentru investiţii în procesarea şi marketingul produselor agricole, în vederea obţinerii de produse alimentare şi produse transformate, altele decât cele prevăzute în Anexa I a Tratatului de Funcţionare a Uniunii Europene, finanţată din Planul Strategic PAC 2023 – 2027 (PS 2027), transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al AFIR, remis vineri AGERPRES, prin această intervenţie, AFIR sprijină investiţiile destinate dezvoltării industriei alimentare româneşti şi creşterii valorii adăugate a produselor agricole, în special pentru activităţi din domenii precum panificaţia, patiseria, cofetăria, fabricarea produselor zaharoase, a ciocolatei, a produselor de morărit şi a altor preparate alimentare, cum ar fi producţia de băuturi fermentate.

Alocarea financiară totală pentru această sesiune este de 164.929.100 euro, împărţită astfel: 82.464.550 euro pentru componenta înfiinţare şi 82.464.550 euro pentru componenta modernizare.

Finanţarea vizează înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor de procesare, achiziţia de echipamente şi linii tehnologice moderne, amenajarea spaţiilor de depozitare şi condiţionare, precum şi dezvoltarea capacităţilor de comercializare – de la magazine proprii şi rulote alimentare până la platforme online. Totodată, sunt sprijinite investiţiile orientate spre digitalizare şi eficienţă energetică, în acord cu obiectivele de sustenabilitate ale Politicii Agricole Comune.

“Precizăm că alocarea disponibilă aferentă primei etape de depunere lunare reprezintă 100% din alocarea componentei, dacă sesiunea de depunere s-a închis în prima etapă lunară şi respectiv 50% din alocarea componentei dacă sesiunea de depunere s-a închis în a doua etapă lunară. Alocarea disponibilă aferentă celei de-a doua etape de depunere lunare reprezintă 50% din alocarea componentei, la care se adaugă alocarea neconsumată din prima etapa lunară, dacă sesiunea de depunere parcurge cele două etape”, se arată în comunicatul AFIR.

Pragurile de calitate lunare sunt de 70 de puncte pentru prima etapă de depunere (15 decembrie 2025 – 14 ianuarie 2026) şi de 45 de puncte pentru ce-a de a două etapă de depunere (15 ianuarie – 16 februarie 2026), valabil pentru ambele componente.

“Intervenţia DR-23 este un instrument prin care accelerăm modernizarea industriei alimentare româneşti şi trecerea ei la standardele tehnologice şi energetice ale viitorului. Finanţarea pe care o lansăm acum nu este doar un sprijin financiar, ci o direcţie clară: materia primă trebuie transformată aici, în România, în produse cu valoare adăugată. Doar aşa putem vorbi despre o competitivitate reală, despre lanţuri valorice consolidate şi despre o economie rurală care nu mai exportă potenţial, ci rezultate. Linia de finanţare DR-23 este o oportunitate şi, în acelaşi timp, o invitaţie fermă adresată procesatorilor să facă pasul către performanţă”, a declarat directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu, în comunicat.

Cererile de finanţare se depun exclusiv online, prin intermediul portalului AFIR, www.afir.ro, până la termenul limită, stabilit la data de 16 februarie 2026, ora 16:00, sau până la epuizarea fondurilor alocate pentru această sesiune – în primele 5 zile ale fiecărei etape lunare de depunere sesiunea nu se închide, chiar dacă au fost epuizate fondurile alocate.

Sprijinul nerambursabil acordat poate ajunge până la 10 milioane de euro pentru investiţiile din sectorul panificaţiei şi până la 3 milioane de euro pentru celelalte tipuri de investiţii, cu o intensitate a finanţării de maximum 65% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Pentru întocmirea documentaţiei necesare depunerii, solicitanţii pot consulta Ghidul solicitantului pentru intervenţia DR-23 şi anexele aferente, disponibile pe pagina oficială a Agenţiei, www.afir.ro, în secţiunea Finanţare – Intervenţia DR-23 sau accesând direct link-ul Detalii şi Anexe DR 23 – Portalul AFIR – informaţii PS 2027 şi depunere proiecte Online.