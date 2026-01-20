Această săptămână a debutat cu un anunț care poate schimba paradigma în domeniul combustibililor. Doi giganți mondiali, unul din domeniul producției de semințe, iar celălalt din domeniul petrochimiei, au anunțat o asociere. Scopul: producția de biocombustibili.

Fermierii, împreună cu doi giganți mondiali, implicați într-un viitor mai verde

Corteva și BP au anunțat lansarea Etlas, noua lor societate mixtă de tip 50:50. Aceasta va produce ulei din culturi agricole – inclusiv rapiță, muștar și floarea-soarelui – pentru utilizare în producția de biocombustibili, precum combustibilul sustenabil (sau sintetic) pentru aviație (SAF) și motorina regenerabilă (RD).

Etlas va valorifica atât expertiza de peste un secol a Corteva în tehnologia semințelor pentru a dezvolta culturi optimizate pentru producerea de SAF și RD, cât și expertiza BP în rafinarea și comercializarea combustibililor pentru piața transportului comercial. Noua companie va activa la nivel global și va implica fermierii, ca actori ai lanțului de producție.

Materia primă utilizată de Etlas va fi recoltată din culturi de pe terenuri agricole dejaexistente, între sezoanele principale de producție alimentară. Astfel de culturi intermediare pot contribui la îmbunătățirea sănătății solului, oferind în același timp fermierilor o nouă sursă de venit. Deoarece utilizează terenuri agricole existente în perioade care anterior erau neproductive, precum perioadele de pârloagă sau de acoperire, acestea nu conduc la o cerere suplimentară de terenuri.

Obiectivele pe termen scurt

Etlas își propune să producă un milion de tone metrice de materie primă pe an până la mijlocul anilor 2030, cantitate care ar putea genera peste 800 de mii de tone de biocombustibil. Furnizarea inițială este programată să înceapă în 2027, pentru utilizare atât în co-procesare în rafinării, cât și în unități dedicate de biocombustibili.

Estimările de referință din industrie indică o creștere a cererii globale de SAF până la aproximativ 10 milioane de tone până în 20301 – de la circa 1 milion de tone în 2024, în timp ce cererea globală de RD ar putea ajunge la aproximativ 35 de milioane de tone până în 20302, de la aproximativ 17 milioane de tone în 2024.

Noi fluxuri de venituri pentru fermieri, prin biocombustibili

Ignacio Conti, Director Global de Dezvoltare a Afacerilor la Corteva, va fi noul Director General (CEO) al Etlas, iar Gaurav Sonar, vicepreședinte, Materii Prime Inovatoare, BP, va deveni Președintele Consiliului de Administrație.

„Pe măsură ce industria aviației caută surse fiabile, sustenabile și competitive din punct de vedere al costurilor de SAF, este clar că fermierii au un rol esențial de jucat”, a declarat CEO-ul Etlas, Ignacio Conti. „Etlas reunește lideri globali în inovarea agricolă și producția de energie pentru a valorifica această cerere, prin utilizarea expertizei tehnologice și a relațiilor de încredere cu fermierii din întreaga lume, pentru a scala producția și a crește oferta, oferind în același timp fermierilor noi fluxuri de venituri.”.

Judd O’Connor, vicepreședinte executiv al unității de afaceri pentru semințe a Corteva, a declarat: „Prin contribuția la fondarea Etlas, Corteva continuă să îndeplinească două părți esențiale ale misiunii noastre: să contribuim la alimentarea lumii și să sprijinim fermierii. Agricultura este parte a soluției și suntem încântați să vedem Etlas devenind realitate.”

La rândul său, Philipp Schoelzel, vicepreședinte senior, dezvoltarea biocombustibililor, BP, a adăugat: „Această societate mixtă cu necesar redus de capital creează opțiuni în lanțul nostru valoric al biocombustibililor, ne consolidează poziția și contribuie la obținerea unor randamente atractive. Suntem entuziasmați să colaborăm cu Corteva pentru a livra ceea ce își doresc clienții noștri.”