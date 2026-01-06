Ce e Veganuary, mai exact? O campanie globală pentru promovarea alimentației vegetale în luna ianuarie, în replică la excesele alimentare a ultimei luni a anului. A fost lansată în Marea Britanie exact acum zece ani, în 2015 și se estimează că circa 2 milioane de persoane în lume dau curs ideii.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Dar care sunt alimentele vegetale cu care ne putem delecta în luna ianuarie, deloc banale, fade și plictisitoare, și cu care putem construi preparate fel de fel, în combinații care mai de care mai interesante?

1. Crucifere: varză, broccoli, conopidă

Sunt legumele vedetă ale iernii și implicit ale lunii ianuarie: bogate în fibre, calciu vegetal și antioxidanți. În afară de preparatele cu care suntem în general familiarizați, iată alte câteva idei pentru a le prepara:

• conopidă la cuptor, cu ulei, suc de lămâie și condimente

• broccoli sotați rapid în tigaie cu sos de soia/usturoi/ardei iute

• varză neagră/kale în supe

• varză de Bruxelles sotată cu rozmarin și salvie

2. Cartofi dulci

Deși sunt mai dulci decât cartofii obișnuiți, au un indice glicemic mai mic, pentru că sunt mult mai bogați în fibre decât în amidon. Cu toate astea, sunt o sursă de carbohidrați sănătoși și de beta-caroten.

Se pot găti la cuptor cu condimente, în supe-cremă sau ca bază pentru bowl-uri vegane

3. Morcovi

Cu gustul lor natural dulceag, sunt o legumă ieftină și foarte versatilă, putând fi consumați atât gătiți, cât și cruzi.

În afară de a-i adăuga la supe și ciorbe, mâncăruri scăzute sau salate, pot fi folosiți în preparate de tip hummus, în amestec cu alte condimente și arome sau sotați rapid în tigaie cu puțin ulei, tăiați felii subțiri sau chiar rași.

Tot rași pe răzătoare pot fi consumați cruzi, cu puțin ulei și lămâie, ca salată pe post de garnitură, sau chiar fermentați în stil kimchi corean.

4. Ceapă și praz

În afară de a reprezenta baza aromatică esențială pentru majoritatea covârșitoare a preparatelor, pot fi și folosite ca legume în sine. Mai exact, pot fi sotate în ulei, înăbușite cu puțin ulei și apă, cum e cazul prazului cu măsline, de exemplu.

Ceapa poate și ea fi folosită în clasicul preparat al iernii sub formă de supă, în stil francez, gratinată la cuptor cu brânză rasă deasupra, dar și simplă, netrecută prin cuptor, cu crutoane de pâine bogat condimentate înainte.

Totodată, ceapa caramelizată cu adaos dulce-acrișor, eventual și prune uscate, poate fi o garnitură sănătoasă și creativă pe lângă orice fel de carne.

5. Ciuperci

Cu imensa lor încărcătură de umami, sunt înlocuitorul prin excelență al cărnii și o putem facilmente înlocui cu ele: e suficient să ne imaginăm cam ce am visa să mâncăm din seria preparatelor cu carne și să folosim în locul ei ciuperci. Oferta comercială e plină de champignon și pleurotus proaspete și care costă și mai puțin decât carnea.

Ciupercile se pot folosi prepara sotate simplu în puțin ulei, simple sau combinate cu alte legume, în tocănițe și mâncăruri scăzute vegane, combinate, de exemplu, cu cartofi, dovleac, fasole sau năut. Dar pot fi folosite și în sandvișuri și burgeri, cu tacos sau lipii, alături de salate de sezon.

6. Sfecla roșie

Cu gustul ei dulceag și plină de antioxidanți, poate fi consumată, ca și morvocii, atât crudă, cât și fiartă ușor și apoi în combinații fel de fel.

Rasă pe răzătoare sau tăiată felii extrem de subțiri în stil carpaccio vegetal, poate fi combinată cu salată verde, morcovi, cartofi, fenicul, dar nu numai, și completată cu arome după propriul gust. In primis, formează combinația perfectă cu sosul de hrean, dar merge și doar cu suc de lămâie și ulei.

Toate aceste legume se pot combina, după simpla imaginație sau urmând sursele preferate de inspirație, cu fasole, năut, linte sau mazăre, cunoscute pentru aportul lor proteic. Iar în afară de aspectul nutrițional, combinațiile pot fi și extrem de gustoase, dacă le asezonăm cu generozitate cu ulei de măsline, lămâie, condimente și ierburi aromatice, ideal proaspete.

În afară de ele, rămâne o sursă mereu la îndemână oferta foarte variată de legume congelate sau la conservă.