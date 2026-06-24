Somnul este adesea primul lucru la care renunțăm atunci când avem multe de făcut. Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că lipsa odihnei poate afecta nu doar nivelul de energie, ci și funcționarea creierului pe termen lung.

Într-un interviu acordat G4Food, Prof. Dr. Alexandru-Vladimir Ciurea, profesor universitar și medic primar neurochirurg, a vorbit despre rolul esențial pe care somnul îl are în sănătatea creierului și în menținerea performanței cognitive.

„În timpul somnului se refac legăturile nervoase”

Profesorul Ciurea consideră că somnul este unul dintre cele mai importante elemente pentru sănătatea creierului, dar și unul dintre cele mai neglijate în societatea modernă.

„Un alt lucru care se neglijează în momentul de față, în întreaga lume, nu numai în România, este somnul. S-a dovedit și aici, la această conferință, o să auziți specialiști în somn, care spun că în timpul somnului, e vorba de creierul nostru care trebuie să fie performant și longeviv, în timpul somnului se refac legăturile nervoase.”

Potrivit neurochirurgului, somnul nu reprezintă doar o perioadă de repaus, ci un moment în care creierul continuă să lucreze și să organizeze informațiile acumulate peste zi.

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Cum explică neurochirurgul procesul

Pentru a ilustra acest mecanism, profesorul Ciurea oferă un exemplu simplu.

„Deci dacă noi dăm mâna acum și ne spunem bună ziua, în timpul somnului această legătură se pietrifică, se întărește, se organizează și două creiere judecă cu totul altfel, mult mai bine.”

Potrivit acestuia, somnul contribuie la consolidarea conexiunilor nervoase și la optimizarea modului în care creierul procesează informațiile.

„Performanța cerebrală crește enorm”

Beneficiile nu se opresc însă la nivelul memoriei.

„Performanța cerebrală crește enorm”, afirmă profesorul Ciurea.

În ultimii ani, numeroase cercetări au arătat că somnul este implicat în procese precum consolidarea memoriei, reglarea emoțională, capacitatea de concentrare și eliminarea unor produși reziduali care se acumulează în creier pe parcursul zilei.

Specialiștii recomandă menținerea unui program regulat de somn și acordarea unei atenții sporite calității odihnei, mai ales într-o perioadă în care stresul și timpul petrecut în fața ecranelor afectează tot mai des rutina zilnică.