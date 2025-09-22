VIDEO | „Stretchy yogurt” sau iaurtul elastic, noua senzație culinară care cucerește TikTok și magazinele din lume / Nu e doar o variantă sănătoasă de desert

Un nou trend culinar cucerește internetul și vitrinele unor magazine din marile orașe: iaurtul elastic, cunoscut și sub numele de „stretchy yogurt”, arată foodandwine.com. Departe de a fi doar o variantă mai sănătoasă de desert, acest preparat surprinde prin textura sa neobișnuită, asemănată adesea cu un aluat sau chiar cu slime-ul – materialul jucăuș și lipicios care a făcut furori online în ultimul deceniu.

Clipurile de pe TikTok și Instagram prezintă iaurtul ca pe un desert care poate fi luat cu lingura, dar care se întinde și „curge” într-un mod spectaculos. În Statele Unite, acest produs a ajuns de curând, odată cu deschiderea unui magazin în cartierul Flushing din Queens, New York, zonă cunoscută pentru influențele sale asiatice. Aici, lanțul Mamie’s Yogurt – despre care clienții spun că provine din China – servește iaurt elastic cu fructe proaspete, perle de tapioca și jeleuri aromate.

Lista fructelor disponibile este impresionantă: pepene galben, pepene roșu, mango, portocale, căpșuni, afine, kiwi, banane sau fructul dragonului. La acestea se pot adăuga toppinguri surprinzătoare, precum boba cu arome de piersică sau castan de apă ori cuburi de jeleu de cocos.

Deși greu de urmărit în detaliu, trendul pare să fi început în China, extinzându-se rapid în Singapore, Indonezia, Canada și acum SUA. Secretul nu stă într-un tip special de lactate, ci într-un adaos simplu: amidon din tapioca, orez sau cartofi. Aceste ingrediente sunt deja folosite în bucătăria asiatică pentru a crea texturi elastice și gumoase, familiare iubitorilor de mochi sau bubble tea.

Cum poate fi preparat acasă

Pentru cei care nu au acces la un magazin de iaurt elastic, rețeta de acasă se dovedește surprinzător de simplă. Creatorul Kat Lieu a arătat pe rețelele sociale că e nevoie doar de trei ingrediente: iaurt grecesc, lapte și amidon de tapioca. Se amestecă jumătate de cană de iaurt, jumătate de cană de lapte și un sfert de cană de amidon într-un bol rezistent la microunde. După două minute la încălzit și o amestecare viguroasă, rezultă iaurtul cu textura elastică, gata de servit.

Fotografa Doan Nguyen, care a testat rețeta, descrie experiența astfel: „imaginează-ți că iaurtul și mochi au avut un copil”. Textura nu ajunge să fie la fel de elastică precum cea a unui desert japonez tradițional, dar oferă aceeași satisfacție pentru cei care caută senzații noi în bucătărie.

Un desert viral cu potențial global

Succesul iaurtului elastic arată cum gusturile moderne se intersectează cu dorința pentru experiențe vizuale spectaculoase. Într-o lume în care mâncarea este la fel de mult un subiect pentru cameră cât și pentru farfurie, un desert care se întinde și surprinde prin textură era aproape inevitabil să devină viral.

Dincolo de trend, iaurtul elastic propune o nouă dimensiune a deserturilor: combinația dintre familiar și neașteptat, dintre gustul cremos și textura gumoasă. Iar pentru iubitorii de preparate colorate, personalizate cu fructe și toppinguri variate, acest desert pare să aibă toate atuurile pentru a rămâne mai mult decât o modă trecătoare.