Piața gastronomică din România traversează o adevărată revoluție a gustului, iar apetitul românilor pentru cărnurile premium este în plină ascensiune, susține Adrian Doboș, proprietarul „El Chuleton”. O afacere de familie pornită în Satu Mare de către soții Adrian și Romina Doboș. Carnea de vită pe care o vând în România vine din Spania și e maturată la noi în țară. Apoi comercializată în Baia Mare și Satu Mare, unde El Chuleton are magazine proprii.

Selecționată în Spania, maturată în Satu Mare

Conceptul „El Chuleton” s-a născut din pasiune proprietarilor pentru produsele de carne de calitate și din dorința de a aduce pe mesele românilor excelența din gastronomia spaniolă. Proprietarii merg în patria iberică pentru a selecta cele mai bune piese.

„Noi ce facem este să venim în Spania, facem selecții cu cele mai bune cărnuri, le ducem în România, facem procesul de dry aging, le secționăm și le vindem. În același timp educăm populația României. La noi acum începe trendul ăsta cu steak-uri, cu chuleton și asta facem, asta ne place, asta ne pasionează cel mai mult”, explică Adrian Doboș.

În timp ce unele piese sunt achiziționate gata maturate din Spania pentru a optimiza timpii de producție, în special cele care trec printr-un proces extins ce depășește 100 de zile, o mare parte din carne trece prin procesul de dry aging direct în depozitul firmei din România. Produsul vedetă, cel mai cerut de clienți, rămâne celebrul chuleton (sau ribye).

- articolul continuă mai jos -

Secretul stă în alimentația și creșterea animalelor

Întrebat care este cheia din spatele unei cărni de vită cu adevărat excepționale, Adrian Doboș subliniază că totul pornește de la modul în care animalul este tratat și hrănit, spaniolii fiind maeștri în această industrie.

„În primul rând este rasa, în al doilea rând și cred că cel mai important factor este alimentația. Alimentația face în final produsul, tot ceea ce consumă vita până la vârsta sacrificării o să definească și produsul final și după aceea, foarte important, procesul de maturare.”

Firma își asigură o mare parte din marfă din nordul Spaniei, o regiune renumită la nivel mondial pentru rasele de vite.

„Cumpărăm foarte multă carne din partea din nord, din Galicia. Vacile acolo cresc pe pășuni, cresc libere și pe lângă, sigur, le dau mălai, le dau furaje de calitate, nu doar din păscut. Dau o alimentație aparte față de ce se face acum la noi în România. Aici (în Spania – n.r.) se cresc special vitele pentru carne.”

Diferență de la cer la pământ

Proprietarul „El Chuleton” descrie o diferență structurală majoră între obiceiurile din abatoarele și fermele din România față de cele din Peninsula Iberică. În timp ce în Spania selecția animalelor e cheia, în România zootehnia a fost mereu orientată spre alte segmente.

„Dacă urmăriți un pic procesul, o să vedeți felul în care arată aici o vită când ajunge la abator și o să vedeți în România felul în care arată o vită când ajunge la abator. Este diferență de la cer la pământ. Aici ajung vitele selectate pe calitate, pe când la noi la abatoare ajung cele mai rele sau bolnave. În România încă se cresc vitele pentru reproducere, ceea ce nu este rău, dar nu este în cultura noastră ca români, cum fac spaniolii și italienii, să crească vitele special pentru carne, pentru produsul final carne. La noi se cresc pentru lapte, pentru reproducere.”

Totuși, perspectivele sunt optimiste. Și publicul din România începe să își schimbe radical standardele.

„Încet-încet și la noi viața evoluează, oamenii se educă, tinerii vizitează mult Italia, Spania, se obișnuiesc și văd ce înseamnă un produs calitativ. Și e sigur că, odată ce ai gustat ceva de genul, nu poți să mai cobori ștacheta”, concluzionează Adrian Doboș.

Tradiția românească, cu mici alături de chuleton

Datorită seriozității și calității demonstrate, echipa „El Chuleton” a fost invitată recent să participe la un festival important din Spania, alături de colaboratorii lor din Vizcaya. Pentru că li s-a cerut să vină cu un preparat tradițional, antreprenorii din Satu Mare au ales să vină cu mici din producție proprie, un street-food românesc, ce le place mult spaniolilor.