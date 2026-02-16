Crescători de albine din tot judeţul sunt aşteptaţi marţi, în faţa Prefecturii Vâlcea, la un protest ce urmăreşte să atragă atenţia autorităţilor asupra problemelor cu care se confruntă acest sector în prezent, transmite Agerpres.

Organizatorii acţiunii, Asociaţia Apicolă Biomelifera Frânceşti şi Asociaţia Apicola Scundu, au transmis că vor înainta prefectului o petiţie cu şapte revendicări, care să ajungă la responsabilii din guvern, iar printre principalele lor solicitări se află eliminarea impozitului pe camioanele şi remorcile omologate apicol, precum şi reducerea cotei de TVA pentru produsele apicole şi pentru hrana şi medicamentele destinate albinelor.

“Dorim să informăm prefectul judeţului şi, prin intermediul dumnealui, instituţiile competente, Guvernul Românie, în legătură cu situaţia dificilă din sectorul apicol, grav afectat în ultimii ani de factori economici, climatici şi legislativi. Sunt mai multe probleme cu care ne confruntăm, de la impozitarea vehiculelor pe care le folosim strict pentru deplasarea stupilor către locurile de cules pastoral şi până la dificultăţi ce ţin de lipsa programelor şi a subvenţiilor.

Anul trecut, de exemplu, producţia de miere de salcâm a fost compromisă de temperaturile sub medie din luna aprilie, care au întârziat înflorirea, plus că au fost şi ploi exact în perioada de maximă înflorire. Din 2024, însă, noi nu am mai primit ajutor de minimis pentru perioadele calamitate, precum seceta severă, lipsa culesului la salcâm sau mortalitatea ridicată a albinelor apărută în timpul culesului de floarea-soarelui.

Vrem, de asemenea, să ştim ce se mai aude de programul “Miere în şcoli”, precum şi stimularea apiculturii prin programe naţionale dedicate şi acces real la fonduri europene, adaptate nevoilor apicultorilor mici şi mijlocii”, a precizat, pentru Agerpres, preşedintele Asociaţiei Biomelifera, Gheorghe Dumitricu.

Se cere crearea unui laborator național de referință pentru miere

Apicultorii vâlceni cer, de asemenea, măsuri concrete care sprijine şi să protejeze apicultura românească, între acestea fiind crearea unui laborator naţional de referinţă pentru miere, cu recunoaştere internaţională, unde să se efectueze toate analizele specifice, precum şi controale mai multe la importurile de miere din afara Uniunii Europene, pentru protejarea producătorilor locali şi prevenirea concurenţei neloiale şi a produselor neconforme.

Protestul apicultorilor din faţa Prefecturii Vâlcea este autorizat pentru intervalul orar 12:00 -15:00, organizatorilor revenindu-le obligaţia de a se asigura că acesta se desfăşoară fără incidente.

Judeţul Vâlcea are peste 2.000 de apicultori, care deţin aproximativ 160.000 de familii de albine.