Serile friguroase de iarnă aduc dorința de relaxare și arome care încălzesc casa: vin, brânză maturată și fructe coapte. Puține combinații sunt mai potrivite pentru un moment de relaxare decât un platou de gustări simple, dar rafinate, alături de un pahar de vin bun, lângă un șemineu în care arde focul.

Meniul de față propune patru preparate rapide, cu brânzeturi cu personalitate, fructe de sezon și nuci crocante. Ingredientele provin din selecția Reflets de France – produse marcă proprie Carrefour fabricate după rețetele tradiționale ale bucătariei franceze – și gama Carrefour Classic, iar vinurile recomandate vin din catalogul dedicat sărbătorilor de la Carrefour România .

Tartine cu Roquefort, prune și nuci

Roquefortul din lapte crud Reflets de France este o brânză intensă, cremoasă și ușor picantă. Se potrivește perfect cu fructe dulci și nuci. Preparatul este simplu, dar are o aromă complexă.

Ingrediente pentru 8 tartine:

120 g Roquefort Reflets de France

8 felii de baghetă

4 prune ((la Carrefour, găsești prune românești de la cooperativa Grădina noastră din Ciceu)

30 g nuci tocate

20 g unt Insigny Reflets de France

Mod de lucru:

Feliezi bagheta și o ungi subțire cu unt. Tai prunele în felii. Întinzi Roquefortul pe pâine și adaugi prunele. Presari nuci. Servești cu un pahar de Fetească Neagră, care echilibrează gustul.

Mini-bruschete cu Gouda, chimen și mere caramelizate

Gouda cuburi Carrefour Classic cu chimen are o aromă dulce-picantă, care se potrivește cu merele românești coapte ușor.

Ingrediente pentru 10 bucăți:

150 g Gouda cuburi

1 măr (La Carrefour, găsești mere românești delicioase, provenite de la cooperativa Grădina noastră din Ciceu)

1 linguriță miere

1 linguriță unt Insigny Reflets de France

Felii mici de pâine sau crackers

Cum procedăm:

Tai mărul cubulețe și îl sotezi în unt cu miere, până devine lucios. Așezi cuburile de Gouda pe crackers și adaugi o linguriță de mere calde. Servești cu un Cabernet Sauvignon, care aduce structură preparatului.

Platou cald cu Emmental topit, struguri și nuci

Emmentalul Reflets de France din lapte crud are o aromă intensă și se topește uniform, fiind ideal pentru gustări rapide.

Ingrediente pentru două porții:

180 g Emmental

1 mână de struguri negri Moldova sau Rose

20 g nuci

2 felii groase de pâine

Mod de lucru:

Tai brânza felii și o topești ușor într-o tigaie antiaderentă. Așezi brânza topită peste pâinea prăjită. Adaugi strugurii tăiați și presari nuci. Recomandat cu un Merlot din selecția Carrefour, care rotunjește gustul dulceag al strugurilor.

Rulouri Beaufort cu unt aromat și fructe

Beaufortul este o brânză cu textură fermă și aromă intensă, care se potrivește cu untul fin și cu fructele de iarnă.

Ingrediente pentru 6 rulouri:

150 g Beaufort

30 g unt Insigny Reflets de France

4 prune sau câteva felii de măr

1 linguriță miere

Cum precedăm:

Tai felii subțiri de Beaufort. Amesteci untul moale cu mierea și întinzi un strat fin pe fiecare felie de brânză. Adaugi fructele tăiate subțire și rulezi. Preparatul merge foarte bine cu un pahar de Fetească Regală.