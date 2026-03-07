Untul de migdale a devenit în ultimii ani una dintre cele mai populare alternative la untul clasic, conform healthshots.com. Este promovat drept o opțiune mai sănătoasă pentru micul dejun sau gustări. Nutriționiștii spun că, din punct de vedere nutrițional, acest produs obținut prin măcinarea migdalelor aduce o serie de beneficii importante pentru organism, însă diferențele față de untul tradițional trebuie înțelese corect.

Untul de migdale este obținut prin măcinarea migdalelor prăjite sau crude într-o pastă cremoasă. Acest aliment este bogat în grăsimi sănătoase, proteine vegetale și fibre alimentare. O lingură poate furniza aproximativ 100 de calorii, aproape 2,4 grame de proteine, circa 9,5 grame de grăsimi și aproximativ 1,6 grame de fibre. În același timp, untul de migdale conține o serie de micronutrienți valoroși, precum vitamina E, magneziu, potasiu, calciu și antioxidanți, substanțe asociate cu protecția celulelor și menținerea sănătății inimii.

Unul dintre principalele motive pentru care untul de migdale este considerat o opțiune mai sănătoasă decât untul clasic este tipul de grăsimi pe care îl conține. Grăsimile din migdale sunt în mare parte mononesaturate și polinesaturate, considerate „grăsimi bune”. Acestea pot contribui la reducerea colesterolului LDL, cunoscut drept colesterol „rău”, și la protejarea arterelor împotriva deteriorării.

Prin comparație, untul tradițional conține cantități ridicate de grăsimi saturate, care pot crește nivelul colesterolului LDL și pot crește riscul de boli cardiovasculare dacă sunt consumate în exces.

Alte efecte benefice

Un alt avantaj al untului de migdale este faptul că are un indice glicemic scăzut. Fibrele, proteinele și grăsimile sănătoase încetinesc digestia și contribuie la menținerea stabilă a nivelului de zahăr din sânge. Consumul de migdale sau produse derivate poate reduce creșterile bruște ale glicemiei după masă și poate ajuta la controlul energiei pe parcursul zilei. În plus, fibrele din migdale contribuie la sănătatea florei intestinale, susținând dezvoltarea bacteriilor benefice și funcționarea corectă a sistemului digestiv.

Untul de migdale furnizează minerale esențiale pentru sănătatea oaselor. Printre acestea se numără magneziul și fosforul, nutrienți implicați în menținerea densității osoase. Dar, deși nu înlocuiește sursele principale de calciu, acest aliment poate contribui la aportul zilnic de minerale importante pentru sistemul osos.

Nu este un aliment „miracol”

Specialiștii subliniază că, deși este nutritiv, untul de migdale este și un aliment bogat în calorii. Consumul excesiv poate duce la un aport caloric ridicat și la creștere în greutate dacă nu este integrat echilibrat în dietă. De asemenea, nu este potrivit pentru persoanele alergice la nuci sau pentru cei care trebuie să evite alimentele bogate în oxalați.

În general, nutriționiștii consideră că untul de migdale este o alternativă mai sănătoasă la untul clasic datorită conținutului de grăsimi benefice, fibre și micronutrienți. Totuși, cheia rămâne moderația și alegerea produselor naturale, fără zahăr sau uleiuri adăugate. Integrat într-o dietă echilibrată, untul de migdale poate fi o sursă valoroasă de energie și nutrienți, mai ales atunci când este consumat alături de alimente bogate în fibre, precum pâinea integrală sau fructele.