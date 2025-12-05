Cu ocazia Zilei Mondiale a Solului, artista germană CassMae lansează „Save Soil”, o colaborare muzicală internațională realizată împreună cu liderul ecologist indian Sadhguru și colectivul muzical Sounds of Isha. Piesa, lansată sub egida campaniei globale „Save Soil”, își propune să atragă atenția asupra crizei accelerate de degradare a solului, una dintre cele mai grave amenințări la adresa securității alimentare și a echilibrului climatic, potrivit unui comunicat de presă.

„Muzica este un limbaj pe care toată lumea îl înțelege, iar Pământul are nevoie de vocea noastră acum, mai mult ca niciodată”, spune CassMae.

Un semnal de alarmă pentru sănătatea solului

Potrivit Convenției ONU pentru combaterea deșertificării (UNCCD), 40% din terenurile lumii sunt deja degradate, iar FAO avertizează că, dacă tendințele actuale continuă, până la 90% din solurile globale ar putea fi afectate până în 2050. Eroziunea solului are loc în unele regiuni cu o viteză de 100 de ori mai mare decât capacitatea naturală de regenerare, iar peste 95% din hrana mondială depinde de soluri sănătoase.

Specialiștii din domeniu atrag atenția că refacerea solului nu poate fi realizată fără măsuri politice și implicarea cetățenilor. Publicul este încurajat să: