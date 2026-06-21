Circulația pe Valea Oltului a fost îngreunată, după ce un cioban și-a mânat turma de oi pe DN7, între localitățile Lazaret și Râul Vadului. Sutele de animale au ocupat o porțiune a drumului național, iar șoferii au fost nevoiți să încetinească și să aștepte până când turma a traversat zona, relatează publicația Turnul Sfatului.

Imaginile surprinse sâmbătă dimineața la limita dintre județele Sibiu și Vâlcea au fost publicate pe rețelele sociale, unde au stârnit numeroase reacții. În fotografii se poate vedea coloana de mașini formată în spatele și în fața turmei, în timp ce oile erau conduse spre pășunile montane.

Majoritatea comentariilor au fost favorabile ciobanului și activității pastorale. Mulți internauți au amintit rolul crescătorilor de animale în producția de alimente și au subliniat caracterul tradițional al transhumanței.

„Foarte frumos, să nu uităm că datorită lor noi avem ce mânca”, a scris un utilizator. Alții au remarcat că „de la ele mâncăm bio” sau au atras atenția asupra scăderii numărului de crescători de animale: „Uitați-vă bine la ele, că peste câțiva ani doar la Zoo o să mai existe”.

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O altă explicație apreciată de utilizatori a fost legată de infrastructura din zonă și de dificultățile întâmpinate de ciobani în deplasarea turmelor. „Oamenii le urcă la munte. Dacă nu au pe unde altundeva, din cauza autostrăzii, bineînțeles că sunt nevoiți să le ducă o porțiune de drum pe șosea”, a comentat un internaut.

Deși situația a provocat întârzieri temporare în trafic pe unul dintre cele mai circulate drumuri din România, imaginile au devenit rapid virale, fiind privite de mulți drept o scenă care amintește de tradițiile pastorale încă prezente în zonele montane ale țării.