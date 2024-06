Tania Fântână, nutriționist, despre combinațiile de proteine de origine animală la o singură masă: Am ajuns să mâncăm pe parcursul unei zile cam toată piramida alimentară

Nu știu dacă v-ați pus vreodată problema asta, dacă ați fost atenți la acest aspect. Sper însă că măcar atunci când o masă v-a picat prost ați stat câteva minute să vă întrebați de ce. Cauzele pot fi multiple, dar cu siguranță printre cele mai răspândite sunt cele legate de ingredientele avute în farfurie.

În zilele noastre, dacă mergi la un restaurant sau te uiți puțin la pozele cu mâncare de pe internet, realizezi că de foarte puține ori mâncarea este compusă din câteva ingrediente. Cine mai dă like astăzi la o farfurie banală de brânză cu roșii? Ei, dar dacă pe felia de pâine regăsim niște guacamole, dacă peste guacamole stă un ou poșat cu gălbenușul ca rupt din soare, dacă alături avem niște halloumi proaspăt scoasă de pe grătar, iar lângă ea o salată cu caju și merișoare, parcă alt număr de aprecieri avem.

Pe de altă parte, atunci când combini alimente de diverse texturi și gusturi, foamea vine mâncând și devine greu de saturat. Am ajuns astfel să combinăm alimente foarte diferite nutrițional și să mâncăm pe parcursul unei zile cam toată piramida alimentară (ca principii, cel puțin). Știu, am mai zis-o și eu aici: diversitatea este cheia mâncatului sănătos. Nu retractez această afirmație. Dar câteodată, din obsesia de a nu ne lipsi nimic, aducem excese în organism care, pentru a fi echilibrate, consumă din alte resurse. Se întâmplă întocmai ca în acel dicton: „more is less”.

Proteinele animale sunt structuri complexe de digerat pentru organism. Recomandarea de aport proteic pe zi este de aproximativ 50 g (pentru o persoană de 70 kg) de proteină pură, adică aproximativ 200 g carne/pește/brânză. Peste acest aport, corpul nu poate metaboliza și excesul este trimis la „gunoi” spre eliminare. Firește că în cazul persoanelor active necesarul crește. La fel și în cazul persoanelor cu greutate peste medie.

Dacă la o singură masă combini și ouă, și brânză, și pește, îți vei asigura acest necesar dintr-o singură masă și este posibil ca acestea să nu fie digerate optim de corp. Adică să fie trimise spre eliminare, întrucât pe moment nu este nevoie de ele. Un aspect important este că proteinele animale, exceptând pieptul de pasăre, vin cu un aport ridicat de grăsimi. Asta înseamnă calorii în plus dacă și porția ta este mai mare.

Și, pe lângă aportul suplimentar de calorii, înseamnă o dificultate în digerarea lor rapidă. De aici, senzația aceea neplăcută după o astfel de masă îmbelșugată, de greutate, de prea-plin… de piton ce trebuie să se retragă undeva la umbră să facă un pui de somn.

Și în plus, dacă le mănânci pe toate la aceeași masă, ce mai mănânci la mesele următoare?

Câteva combinații ușor de digerat ar fi următoarele:

– Ouă + legume;

– Brânză + legume;

– Carne + legume;

– Pește + legume.

Sigur că oul merge perfect cu brânza. Gurmanzii știu foarte bine că brânza merge bine cu orice. Chiar și cu ciorba :). Dar depinde și câtă pui. Puțină de gust este perfect. Mai mult de atât, deja îngreunezi sarcina stomacului și te lăcomești la calorii.

Cred că de câteva combinații corpul nostru ne ferește din start:

– Fructe de mare cu ou

– Carne + pește

– Ouă + pește

Dacă totuși, de dragul gustului, combini două proteine din surse animale, ai grijă la grăsimile din farfurie, fie ele din surse vegetale: avocado, nuci, semințe, dressinguri mai grase. Adică, dacă ai un șnițel de porc în crustă de semințe, calcă-ți pe suflet și nu mai pune și brânză lângă, lasă doar ceva legume sau salată.

Starea noastră de zi cu zi ar trebui să fie una de stomac ușor. Exceptând momentul mesei și eventual 30 de minute după, tu ar trebui să simți că în stomac n-ai nimic, să-ți imaginezi că acolo e un spațiu gol întrucât nu te jenează absolut nimic.

Dacă te simți greoi, dacă simți că e nevoie să desfaci un nasture/fermoar, dacă te ia cu căldură, cu junghiuri, cu durere, dacă simți că nu poți respira amplu, dacă ți se face greață sau gust amar, atunci e clar că ceva n-ai făcut bine. Fie la combinațiile alimentelor, fie la cantități. Răspunsul imediat pe care îl primim de la corp este mană cerească, întrucât avem șansa să înțelegem, să învățăm despre noi.

Haideți să și aplicăm ceea ce aflăm despre noi și să ne ferim de stările neplăcute prin care ne forțăm corpul să treacă. Cred că stările acestea date de farfurie sunt cele mai ușor de evitat.

Vezi aici podcasturile G4Media „Fântâna de sănătate” cu Tania Fântână.

