Tania Fântână, nutriționist: Chiar te pot ajuta alimentele să dai burta jos? / Sfaturi pentru burta de balonare, burta de bere și burtica de după naștere

Doamne, ce subiect savuros! Câte n-am auzit de-a lungul anilor despre această nemulțumire a noastră: burta. Indiferent câte kilograme ai dat jos, parcă, parcă, ceva acolo la burtică tot mai rămâne. Sau celebra remarcă: „Soțul meu nu e gras, are doar puțină burtică”. Sau „am născut și am rămas cu burtă”. Sau „sunt mai mereu balonată și pare că am burta de gravidă mai mereu”.

Hai să le luăm pe rând.

1. Burta de balonare

Nu depinde de câte kilograme ai în total, ci de ceea ce faci zi de zi. E acea senzație de greutate, de prea plin, absolut îngrozitoare, care te însoțește încă de la primele ore ale dimineții până seara, când te duci la culcare. Dacă ai activitate de birou și stai mult pe scaun, atunci senzația de disconfort o să fie și mai mare.

Am câteva sfaturi pentru tine aici:

– Respectă pauza alimentară între mese. Nu ronțăi mereu câte ceva, indiferent dacă asta înseamnă 10 migdale. Pur și simplu nu le lua. Între mese, nu consuma nimic, decât apă, ceai, cafea neagră.

– Ai grijă la câtă sare pui în mâncare sau câte alimente sărate ai în meniul tău zi de zi. Retenția de apă înseamnă balonare aproape întotdeauna.

– Nu mânca fructe în a doua parte a zilei. Ele fermentează ușor, mai ales dacă vin după o masă principală.

– Atenție la aportul alimentelor cu gluten, făinoase în meniul tău. Observă cum te simți când sunt prezente în dieta ta și când nu le consumi.

– Observă cum se simte corpul tău atunci când ai mese simple pe formula: proteină animală (carne/pește/ouă/brânză) plus legume crude/gătite. Dacă te simți mai ușor/ușoară, atunci e posibil ca asta să fie formula câștigătoare pentru tine.

– Alimentele care fermentează ușor: năut, linte, fasole, humus, varză, sfeclă roșie, mazăre etc. îți pot accentua această senzație neplăcută. Poate nu ar fi o idee bună să le ai prea des prezente în meniul tău. Sau pune-le, în gramajul potrivit, la masa de seară sau în weekenduri.

– Înainte să te gândești că ai cine știe ce boală, bifează punctele de mai sus și este posibil să te vindeci ca prin minune.

2. Burta la bărbați sau burta de bere

Un subiect delicat, dar unul cât se poate de real.

Sunt mai multe cauze aici:

– Consum de alcool. Mă feresc să spun consum mare sau redus de alcool, întrucât suntem foarte diferiți și o măsură nu se poate aplica pentru toată lumea.

– Preponderența grăsimilor în alimentație. Se știe că de dietă se ocupă doamnele. Așadar, ceafa aia de porc și șunculița cu ceapă trebuie și ele să fie mâncate de cineva. Cum și cățeii au regulile lor stricte date de veterinari, bărbații rămân să se sacrifice la acest capitol.

– Cantitatea mare de carbohidrați, de făinoase, în dietă. Se știe că bărbații sunt campioni la consumul de pâine. Albă, de obicei, adică varianta care îngrașă cel mai tare. Să mai renunțăm, așadar, la mâncatul de spaghetti cu pâine. Știu, păcat de sosul de roșii să rămână pe farfurie.

– Aveți mare grijă cât mâncați la cină. Mai diminuați din porții. Mâncatul seara, popcornul, semințele, nucile, berea sunt foarte păguboase pentru burta de a doua zi. Încercați fie să le tăiați de tot brusc, fie să aveți o perioadă de înlocuire treptată cu iaurt, sticksuri de legume sau măr.

Conformația corporală (androidă-măr și ginoidă-pară) determină modul de dispunere a grăsimii în organism. Este ceva ce noi nu putem schimba, întrucât a fost determinată genetic înaintea apariției noastre. Bărbații au, în general, o formă androidă, deci un mod predilect de a pune excesul caloric pe burtă, întrucât acolo este localizată genetic „cămara de grăsime” a organismului. Un pic de burtă nu înseamnă că acea persoană este obeză. Poate să aibă o greutate normoponderală.

Într-o lume în care totul pare să fie volatil, cureaua nu minte, să știți. Cureaua, bețivii și copiii spun mereu adevărul!

Partea bună cu aceste burtici este că ele pot fi relativ ușor de dat jos. Bărbații pot să slăbească mult mai rapid decât femeile. Că sunt ei mai încăpățânați și neîncrezători, asta e altă problemă. Dar când se hotărăsc în sfârșit să facă ceva, rezultatele sunt cu adevărat încurajatoare.

3. Doamnele care au rămas cu burtică după naștere

Dacă toate kilogramele în plus au fost date jos, iar burtica e tot acolo, sportul mai îmbunătățește situația. Masa musculară contractată trage spre interior și eventualele țesuturi adiacente. Din păcate, nu putem controla prea mult cum reacționează corpul nostru în perioada sarcinii. Dreptul abdominal, mușchiul care suferă cel mai mult pe perioada celor nouă luni de sarcină, întinzându-se cel mai mult, poate suferi unele modificări iremediabile. De aceea, în unele cazuri, oricât sport ai face aspectul nu se îmbunătățește.

Ce aș putea să vă recomand aici este să aveți răbdare cu corpul vostru. Nu disperați dacă după câteva luni de eforturi nu se îmbunătățește aspectul burticii. Recuperarea durează, în general, 6-12 luni, dar hormonal vorbind, mental, cu mult mai mult de atât.

