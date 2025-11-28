Conducerea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase din Brașov pregătește externalizarea serviciului de preparare și distribuire a hranei pentru pacienți. Decizia vine în urma crizei de personal din bucătăria unității sanitare. Măsura a fost avizată de Consiliul Județean și urmează să ajungă la Ministerul Sănătății pentru aprobare, Agenția de presă Rador, citează G4Media.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

În prezent, spitalul asigură zilnic aproximativ 150 de porții la fiecare dintre cele trei mese. Există și suplimente nutriționale pentru pacienții cu diagnostice grave. Meniurile sunt pregătite de doar trei bucătărese. Celelalte posturi sunt vacante, iar concursurile organizate nu au atras niciun candidat.

Managerul unității medicale, dr. Dan Moraru, explică faptul că situația a devenit imposibil de gestionat. Programul de lucru include weekenduri și sărbători legale, iar volumul de muncă depășește resursele disponibile.

„Avem un deficit semnificativ de personal. Aceste servicii trebuie asigurate în mod continuu, deci și în zile de weekend și de sărbătoare. Ca urmare, volumul lor de muncă este peste puterile pe care le au”, afirmă dr. Moraru.

Distribuirea hranei, dificilă

Pe lângă lipsa de personal, distribuirea hranei este complicată de distanțele dintre clădiri. Blocul alimentar se află în clădirea Mârzescu. Mâncarea trebuie transportată cu o autoutilitară până la cele trei pavilioane aflate la kilometri distanță.

Externalizarea serviciului ar rezolva două probleme. Pe de o parte, hrana ar ajunge mai ușor la pacienți, iar pe de altă parte, spitalul ar obține o economie importantă. Conducerea estimează o reducere de costuri de aproximativ 90.000 de lei lunar.

Cele trei bucătărese rămase vor continua să lucreze în spital, dar nu în bucătărie. Acestea au acceptat să fie redistribuite pe secțiile cu paturi. Astfel, unitatea acoperă o parte din deficitul de personal sanitar auxiliar.

„Odată cu această externalizare, angajatele de acolo și-au dat acordul că ar dori să lucreze pe secțiile cu paturi ale spitalului, ceea ce ne va ajuta să ocupăm o parte din deficitul actual”, precizează managerul.

După avizul Consiliului Județean, urmează procedurile administrative. Ministerul Sănătății trebuie să aprobe proiectul. Apoi pot fi inițiate achiziția publică și licitația pentru selectarea unei firme de catering.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase din Brașov tratează pacienți cu patologii respiratorii și infecțioase. Necesită servicii alimentare adaptate unor nevoi speciale. Conducerea susține că soluția externă va menține standardele necesare și va asigura continuitate în furnizarea hranei.