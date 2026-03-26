G4Food a discutat cu diverși producători, comercianți și nutriționiști despre modul în care borșul, cu care dintotdeauna românul a acrit ciorba, se transformă în ultimii ani într-un produs mai special. Explozia pe piață a băuturilor fermentate a determinat oameni cu inițiativă să înceapă să producă borș natural, aproape ca cel de casă sau poate mai bun. Și să-l promoveze ca pe o băutură „tip kombucha”.

Valer Hancaș, Director de Comunicare și Public Affairs Kaufland România a răspuns întrebărilor G4Food despre vânzările de borș și această tendință de nișă a „borșului de băut”.

G4Food: Cum au evoluat vânzările de borș în această iarnă comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut?

Valer Hancaș: „Sezonul rece aduce, în mod firesc, o creștere a vânzărilor de borș, pe fondul consumului mai ridicat de ciorbe în gospodării. Față de anul trecut, evoluția este influențată și de contextul economic, precum inflația sau tendința de economisire, însă vorbim despre o categorie stabilă, prezentă constant în coșul de cumpărături al românilor”.

G4Food: Observați o creștere a cererii pentru borș în sezonul rece, când oamenii gătesc mai multe ciorbe?

Valer Hancaș: „Există o sezonalitate clară. În lunile reci, cererea crește vizibil, pentru că oamenii gătesc mai des ciorbe acasă. Se vede an de an același tipar: odată cu scăderea temperaturilor, produsele din această categorie intră mai des în coșul de cumpărături și rămân acolo pe tot parcursul sezonului rece”.

G4Food: Din experiența dumneavoastră, clienții cumpără borș mai ales pentru a acri ciorbele sau și pentru consum ca băutură fermentată?

Valer Hancaș: „Majoritatea clienților cumpără borș în primul rând pentru a acri ciorbele, acesta fiind rolul principal al produsului și motivul pentru care apare constant în coșul de cumpărături. Consumul ca băutură fermentată există, dar rămâne nișat și este asociat mai ales cu obiceiuri tradiționale sau cu beneficiile pentru sănătate”.

G4Food: Se schimbă comportamentul de cumpărare odată cu venirea sezonului cald, scad vânzările de borș primăvara și vara?

Valer Hancaș: „Odată cu venirea sezonului cald, vânzările tind să scadă ușor, în linie cu reducerea consumului de preparate calde. Cu toate acestea, categoria nu dispare, pentru că există un consum de bază care se menține constant pe tot parcursul anului”.

G4Food: Există în ultima perioadă un interes mai mare pentru borș, în contextul popularității crescute a produselor fermentate?

Valer Hancaș: „Interesul pentru produsele fermentate este în creștere și se regăsește, într-o anumită măsură, și în această categorie, pe fondul unei atenții mai mari pentru alimente simple și cât mai puțin procesate. Chiar și așa, impactul rămâne moderat, fără schimbări majore în modul de consum, iar borșul este ales în continuare, în principal, ca ingredient pentru gătit”.

