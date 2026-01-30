Termenul de finalizare a investiţiilor pentru programele de susţinere a sectoarelor suin şi avicol se poate prelungi acum cu maximum 30 de luni, la solicitarea beneficiarului, conform unui comunicat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), remis, vineri, AGERPRES, transmite Agerpres.

“În şedinţa de Guvern din 30 ianuarie 2026 a fost aprobată Ordonanţa de Urgenţă ce modifică Legea nr. 195/2018 (Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie) şi Legea nr. 227/2018 (Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol) pentru a prelungi termenul maxim de realizare a investiţiilor finanţate prin aceste programe”, se arată în comunicat.

Termenul maxim de realizare, posibil prelungit

Conform legilor actuale, termenul maxim de realizare a investiţiilor era de 18 luni de la acordarea primei plăţi, cu posibilitatea unei prelungiri de maximum 18 luni. Prin modificările aduse de actul normativ aprobat, termenul maxim iniţial de 18 luni se menţine, cu posibilitatea de prelungire a acestuia, la solicitarea beneficiarului, cu maximum 30 de luni.

“Această măsură urgentă răspunde solicitărilor din partea beneficiarilor şi vine ca urmare a dificultăţilor majore întâmpinate de aceştia, cauzate de contextul economic internaţional, criza forţei de muncă şi incapacitatea furnizorilor de a onora la timp contractele de echipamente”, explică reprezentanţii ministerului.

Practic, măsura este necesară pentru a evita riscul ca beneficiarii să nu poată finaliza proiectele, ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra situaţiei economice şi ar putea compromite atingerea obiectivelor programelor.

Contracte încheiate

“Prioritatea noastră este să ne asigurăm că alimentele care ajung pe masa românilor provin din fermele noastre, iar pentru asta trebuie să fim alături de investitori până la capăt. Am înţeles dificultăţile reale cu care se confruntă beneficiarii acestor programe şi am decis să le oferim răgazul necesar pentru a finaliza investiţiile. Nu ne permitem să pierdem niciun proiect care contribuie la atingerea obiectivelor noastre strategice: asigurarea necesarului de consum de carne din producţie internă”, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, citat în comunicat.

Un număr de 25 de contracte sunt încheiate pentru sectorul de suine, iar pentru sectorul avicol au fost încheiate 38 de contracte. Investiţiile contractate însumează un potenţial de: 46.599 de locuri de cazare pentru reproducţie, care ar genera circa 1,5 milioane de purcei anual – pentru sectorul suin, şi de 8,7 milioane de locuri de cazare pentru activitatea de creştere, reproducţie şi incubaţie – pentru sectorul avicol.

“Prin această măsură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi reafirmă sprijinul pentru producătorii români şi asigură investitorilor pârghiile pentru finalizarea acestor proiecte strategice”, transmite MADR.