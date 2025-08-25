Una dintre calitățile bucătăriei mediteraneene este că utilizează ingrediente simple, gustoase, echilibrate și nutritive, dar și că le combină cât mai facil pentru a nu îngreuna gusturile și preparatele. Astfel încât majoritatea felurilor de mâncare de acest tip, în special cele de vară sunt gata rapid, fără a sta mult timp lângă un foc aprins, în condițiile în care afară soarele arde dogoritor. Și ce poate fi mai bun și mai rapid de preparat decât niște paste. Mai jos îți propunem trei rețete în stil mediteraneean cu ton gata pregătit și abundență de legume.

Paste mediteraneene cu ton, roșii cherry și măsline

Ingrediente (2 porții)

• 200 de gr de paste scurte (penne, fusilli sau farfalle)

• 120 g ton RIO Mare Filod’olio în ulei de măsline

• 200 de gr de roșii cherry (diferite culori)

• 10–12 măsline negre fără sâmburi

• 2 căței de usturoi

• 2 linguri ulei de măsline extravirgin (folosește uleiul în care a fost tonul)

• Frunze de busuioc proaspăt

• Sare și piper după gust

Preparare

Fierbe pastele al dente, conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

Într-o tigaie, călește ușor usturoiul zdrobit în ulei de măsline. Adaugă roșiile cherry tăiate pe jumătate și lasă-le 2-3 minute.

Adaugă tonul și măslinele, amestecă ușor.

Pune pastele scurse în tigaie și mai lasă 1 minut, să se îmbine aromele.

Servește cu busuioc proaspăt și piper măcinat.

Spaghete cu ton, lămâie și capere

Ingrediente (2 porții)

• 200 de gr de spaghete

• 160 g ton RIO Mare în suc propiu

• 1 lingură de capere

• Coaja rasă și sucul de la o jumătate de lămâie

• 2 linguri de ulei de măsline extravirgin

• 1 cățel de usturoi

• Pătrunjel proaspăt tocat

• Sare și piper după gust.

Preparare

Fierbe spaghetele al dente.

Într-o tigaie, pune uleiul de măsline și usturoiul zdrobit. După 1 minut, adaugă caperele.

Pune și tonul scurs, sucul și coaja rasă de lămâie. Amestecă ușor.

Pune spaghetele în tigaie și amestecă bine.

Presară pătrunjel proaspăt tocat mărunt, piper și puțin chilli dacă îți place și servește imediat.

Este o rețetă ușoară, aromată și foarte fresh – perfectă pentru zilele calde.

Penne integrale sau din leguminoase cu ton, dovlecei și rucola

Ingrediente (2 porții)

• 200 de gr de penne integrale sau din leguminoase

• 120 g ton RIO Mare Filod’olio în ulei de măsline

• 1 dovlecel mic

• 2 mâini de frunze de rucola

• 2 linguri ulei de măsline extravirgin

• 1 cățel de usturoi

• Sare și piper

Preparare

Fierbe pastele conform instrucțiunilor de pe pachet.

Taie dovlecelul cuburi mici și călește-l rapid în ulei de măsline împreună cu usturoiul tocat mărunt.

Adaugă tonul, pune și pastele scurse în tigaie și lasă 1-2 minute pe foc mic.

Servește imediat, punând piper și rucola deasupra.

Toate cele trei rețete sunt gata în 20 de minute, ideale pentru o cină rapidă sau un prânz mediteraneean.