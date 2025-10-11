Dacă ești în căutarea unui preparat rafinat, dar ușor de făcut acasă, măduva de vită la cuptor este alegerea perfectă. Cu doar câteva ingrediente, obții un gust bogat, untos și intens, apreciat de gurmanzi în restaurantele de fine dining din toată lumea.

Ingrediente pentru 2-3 porții:

4-6 bucăți de oase de vită tăiate transversal (cu măduvă)

sare grunjoasă și piper proaspăt măcinat

câteva fire de cimbru proaspăt sau rozmarin

1-2 căței de usturoi (opțional)

felii de pâine artizanală, pentru servire

puțin ulei de măsline

Mod de preparare, pas cu pas:

1. Pregătirea oaselor

Spală bine oasele și lasă-le 30 de minute în apă rece cu sare, pentru a elimina impuritățile. Clătește-le apoi și usucă-le cu un șervet de bucătărie.

2. Condimentarea

Așază oasele într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, cu partea tăiată în sus. Presară sare grunjoasă, piper și, dacă dorești, frunze de cimbru sau rozmarin. Poți adăuga și un strop de ulei de măsline pentru aromă.

3. Coacerea

Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 220°C și coace măduva timp de 15-20 de minute, până când devine moale, translucidă și ușor aurie la margini. Ai grijă să nu o lași prea mult, ca să nu se topească complet.

4. Pregătirea pâinii

Cât timp oasele sunt la cuptor, prăjește ușor feliile de pâine artizanală – ideal o pâine cu maia sau baghetă – până devin crocante. Poți freca o jumătate de cățel de usturoi pe pâine pentru un plus de aromă.

5. Servirea

Scoate oasele din cuptor și servește-le imediat, cât sunt calde. Cu o linguriță, extrage măduva și întinde-o pe pâinea prăjită. Se poate adăuga puțină sare Maldon și zeamă de lămâie pentru contrast.

Sugestie de servire:

Măduva de vită la cuptor se potrivește excelent cu o salată verde cu dressing de muștar, sau cu un pahar de vin roșu sec.

Știai că?

Măduva este o sursă naturală de colagen, grăsimi bune și minerale precum fierul și zincul, motiv pentru care era considerată în trecut „hrană pentru putere”.