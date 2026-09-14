NUTRIVA, fabrica de nutrețuri combinate a Holdingului Familia Safir, a obținut certificarea internațională GMP+ Feed Safety Assurance (FSA) Module 2020 și devine, potrivit bazei de date GMP+ International verificată la 14 septembrie 2026, singura fabrică din România certificată pentru producția de nutrețuri combinate.

Certificarea acoperă producția de nutrețuri combinate, amplasamentul pentru producție fără antibiotice, transportul rutier al furajelor și auditul neanunțat. Certificatul, înregistrat cu numărul GMP065562, este valabil până la 27 august 2029.

GMP+ FSA este un sistem internațional de certificare pentru siguranța furajelor, utilizat de peste 20.000 de companii din 90 de țări. Standardul include cerințe privind materiile prime și furnizorii, producția, depozitarea și transportul, precum și trasabilitatea și controlul riscurilor.

NUTRIVA produce peste 85.000 de tone de nutrețuri pe an

Fabrica NUTRIVA are o suprafață de aproximativ 20.000 de metri pătrați și o capacitate de producție de peste 85.000 de tone de nutrețuri anual. Compania produce rețete de furaj adaptate necesităților efectivelor și asigură hrana puilor crescuți în fermele proprii ale Holdingului Familia Safir.

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Peste 80% dintre cei mai mult de 12 milioane de pui procesați anual de Holding provin din ferme proprii, situate în județele Vaslui, Bacău și Botoșani. Modelul integrat permite companiei să controleze calitatea de la selecția materiilor prime pentru furaje până la creșterea păsărilor, abatorizare, procesare și distribuție.

Potrivit companiei, certificarea GMP+ consolidează această strategie de control al calității „de la bob la raft”, prin verificarea independentă a primei verigi din lanțul de producție.

„Am ales să implementăm acest standard pentru că, pentru noi, «fără antibiotice» trebuie să însemne mai mult decât o promisiune: trebuie să poată fi demonstrat și verificat independent. Faptul că NUTRIVA este astăzi singurul amplasament certificat astfel din România și unul dintre cele 98 la nivel mondial ne bucură, dar ne și responsabilizează”, a declarat George Safir, Director Executiv al Holdingului Familia Safir.

Ce presupune certificarea pentru producția fără antibiotice

Certificarea întregului amplasament pentru producția fără antibiotice înseamnă că antibioticele și produsele care conțin antibiotice nu sunt recepționate, depozitate sau procesate în fabrică. Respectarea acestor cerințe este verificată independent, inclusiv prin analize periodice ale furajelor.

Standardul presupune și controlul materiilor prime și al furnizorilor, precum și monitorizarea unor riscuri asociate unor contaminanți precum micotoxinele, Salmonella, metalele grele și pesticidele. Sunt prevăzute, de asemenea, proceduri pentru prevenirea contaminării încrucișate și sisteme de trasabilitate a furajului până la loturile de materii prime utilizate.

Implementarea GMP+ a vizat întregul flux al fabricii

Obținerea certificării a presupus modificări și proceduri aplicate pe întregul flux operațional al NUTRIVA, de la selecția și verificarea furnizorilor până la producție, depozitare, transport și trasabilitate.

Fiecare furnizor trebuie să respecte cerințele aplicabile sistemului, iar loturile de materii prime care intră în fabrică sunt însoțite de documentația de conformitate și, atunci când este necesar, de buletine de analiză. Materiile prime considerate cu risc mai ridicat sunt supuse unor verificări suplimentare înainte de a fi acceptate în producție.

În procesul de producție sunt monitorizați contaminanții, sunt aplicate protocoale de igienizare și de prevenire a contaminării încrucișate, iar sistemul de trasabilitate permite identificarea materiilor prime și a șarjei din care provine furajul finit. Cerințele se extind și asupra transportului furajelor către ferme. Menținerea certificării presupune monitorizare permanentă și audituri externe periodice, inclusiv audituri neanunțate.

Holdingul Familia Safir este un grup cu capital 100% românesc, construit de familia Safir de peste 80 de ani, începând din 1945. Grupul desfășoară activități integrate în industria agroalimentară, de la producția de furaje și creșterea păsărilor până la procesarea, distribuția și comercializarea produselor din carne de pasăre.

În 2025, Holdingul Familia Safir a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 87 de milioane de euro și aproape 870 de angajați. Produsele din carne de pui sunt comercializate sub mărcile Zdravăn Moldovenesc, Deliciosul de Vaslui și Răsfăț Românesc, atât în România, cât și pe piețe europene.