Rolul strategic al Portului Constanța în gestionarea fluxurilor regionale de marfă, inclusiv a celor din Ucraina, primește o confirmare puternică prin finalizarea unui nou proiect major de infrastructură. Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a salutat public inaugurarea proiectului de extindere a Terminalului de cereale Comvex, realizat prin construirea a cinci noi celule de depozitare în capătul de est al Danei 80, anunță Agerpres.
Această nouă investiție adaugă o capacitate temporară de stocare de 28.000 de tone metrice, sporind considerabil viteza de operare a hub-ului de la Marea Neagră.
Conform analizelor CCIR, infrastructura Portului Constanța a cunoscut o transformare radicală în ultimele trei decenii, devenind cel mai important punct logistic din regiune:
Acum 30 de ani: Capacitatea totală de stocaj a portului era de doar 200.000 de tone.
Astăzi: Portul Constanța poate stoca peste 2 milioane de tone de cereale în mod simultan.
Deși evoluția este catalogată drept una remarcabilă, oficialii din mediul de afaceri avertizează că ritmul investițiilor trebuie susținut nu doar de mediul privat, ci și prin decizii politice la nivel înalt.
Președintele CCIR, Mihai Daraban, atrage atenția că statul român trebuie să intervină rapid prin instrumente diplomatice pentru a menține și crește competitivitatea internațională a portului. Acesta propune demararea urgentă a unor discuții bilaterale cu Egiptul pentru obținerea de facilități financiare destinate navelor comerciale.
„A venit momentul ca România să deschidă, printr-o discuție bilaterală cu Egiptul, tema unui discount la tarifele Canalului Suez pentru navele care operează în Portul Constanța. Un discount de 10-20% la tariful Canalului ar fi, pentru competitivitatea Constanței, extrem de important, în condițiile în care un singur drum dus-întors al unei nave de tip panamax costă astăzi 500.000 de dolari. Investiții precum cea a Comvex demonstrează că sectorul privat își face datoria; este momentul ca statul român să își facă și el partea, printr-o diplomație economică activă în sprijinul fluxurilor comerciale care trec prin Constanța”, a afirmat Mihai Daraban, președintele CCIR
Prin această poziție, CCIR își reafirmă angajamentul de a promova soluții concrete pentru reducerea costurilor logistice și operaționale. Instituția va continua să susțină dezvoltarea Portului Constanța, promovând oportunitățile acestuia în dialogurile internaționale cu partenerii strategici din regiune.
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