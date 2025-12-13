Sărbătorile de iarnă sunt sinonime cu ospitalitatea și mesele îmbelșugate. Risipa alimentară atinge cote maxime în această perioadă, din cauza tendinței de a găti dincolo de necesități, urmând tradiții gastronomice generale sau de familie.

Bucuria de a pune o „masa îmbelșugată” și câteodată de a epata invitații cu opulență și diversitate duc la un exces alimentar care n-ar trebui să caracterizeze niciun eveniment și nicio perioadă a anului. Iar dacă stăm și analizăm cu atenție este vorba nu doar de tradiție, obiceiuri, teama românului că „e prea puțină mâncare în casă sau pe masă”, ci și de o lipsă de planificare ce ne împinge să cumpărăm și să gătim complusiv.

Planificarea inteligentă și conștientă, metoda prin care reducem risipa, economisim bani și ne putem bucura de sărbători fără regrete

Orice planificare pentru a fi eficientă trebuie să înceapă cu o serie de cumpărături inteligente.

Mai întâi, verificăm frigiderul, cămara și congelatorul, astfel încât ingredientele pe cale să expire să fie folosite cu prioritate. Apoi, stabilim numărul exact de invitați pentru fiecare masă festivă și construim meniul. Acesta poate să fie tradițional sau modern, în funcție de preferințe, dar în primul rând echilibrat nutrițional și mai ales limitat la nevoile reale de consum. Fără preparate „de rezervă” sau pentru că „asta îi place unchiului Gică”. Calcularea corectă a porțiilor, folosind repere simple (de exemplu, legume variate și suficiente pentru a umple o jumătate din farfurie sau 150 g de carne per persoană), ajută la evitarea risipei, iar gândirea unui meniu în ansamblu face ca preparatele să se completeze între ele și să nu fie două din aceeași gamă pe masă.

În final, cu lucrurile bine gândite și lista făcută în baza meniului final, mersul la cumpărături nu va mai fi impulsiv. Respectăm lista stabilită și evităm ofertele de tipul „3 la preț de 2” deoarece în general aceste produse sunt perisabile sau inutile.

Gătirea conștientă și gestionarea inteligentă a resturilor

Preparatele care rezistă bine, precum sarmalele sau cozonacul, fursecurile, pot fi făcute în avans, unele se pot și congela, în timp ce mâncărurile proaspete se pregătesc în cantități mici, aproape de momentul servirii. Astfel ne asigurăm că nimic nu se strică și nu va fi aruncat.

Resturile de legume, carne sau oase devin ingrediente pentru supe, sosuri sau alte feluri de mâncare, reducând astfel risipa.

Porții mici și servire treptată

În timpul mesei, porțiile mai mici și servirea treptată previn supraîncărcarea platourilor și deteriorarea preparatelor. După masă, depozitarea corectă, etichetarea recipientelor și folosirea regulii „primul intrat, primul ieșit” asigură păstrarea optimă a alimentelor.

Resturile pot fi transformate în preparate noi, iar atunci când rămâne prea mult, distribuirea responsabilă către invitați sau donarea alimentelor devin soluții practice și sustenabile.

Planificarea conștientă și consumul responsabil, gesturi mici pentru obiective mari

Pentru a face față provocărilor globale, precum schimbările climatice, pierderea biodiversității și afecțiunile medicale influențate de regimul alimentar, este nevoie să transformăm sistemul alimentar global. Reducerea risipei la nivel global ține și de alegerile individuale, și de responsabilitatea industriei alimentare. Potrivit Federației Băncilor de Alimente din România, peste jumătate din risipa totală provine din gospodării, adică din propriile case.

În acest context, Lidl România își extinde constant gama de produse pe bază de plante, fructe și legume, contribuind la o alimentație mai echilibrată și cu impact mai mic asupra mediului. Conform strategiei sale de Alimentație conștientă, compania își consolidează angajamentul la nivel internațional pentru reducerea impactului sistemului alimentar.

Astfel de inițiative nu ne „dictează ce să cumpărăm”, ci ne sprijină să facem alegeri mai sustenabile – exact ceea ce planificarea conștientă urmărește și în propriile gospodării: cumpărăm doar ce ne trebuie, alegem alimente care susțin sănătatea și mediul, gătim echilibrat, consumăm fără risipă.

Deciziile conștiente, respectul față de alimente, consumul responsabil și reducerea controlată a risipei alimentare sunt gesturi care devin din ce în ce mai mult parte din viața de zi cu zi a fiecărui consumator sau comerciant. Și să nu uităm că dincolo de a fi un gest de responsabilitate civică și de protecție a mediului este și o acțiune economică eficientă pentru bugetului fiecăruia dintre noi.