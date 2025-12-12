În momentul de față, fermele de lactate din întreaga lume au probleme mari cu gestionarea deșeurilor în mod respondabil și cu trecerea la surse de energie regenerabilă. Acest fapt îl determină pe producători să acorde o atenție sporită soluțiilor de biogaz.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Conform raportului realizat de Research Intelo, piața globală de biogaz pentru fermele de lapte a fost evaluată la 4,8 miliarde USD în 2024 și se preconizează că va ajunge la 10,2 miliarde USD până în 2033, cu o creștere anuală compusă (CAGR) de 8,7% în perioada 2024–2033.

Principalul factor care alimentează această creștere robustă este adoptarea tot mai mare a unor practici agricole durabile, determinată de reglementări stricte de mediu și de nevoia urgentă de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, provenite de la exploatațiile lactate.

Cum să gestionezi cu folos gunoiul de grajd

Timp de decenii, gestionarea gunoiului de grajd în fermele de lapte a fost considerată o povară financiară și o problemă de mediu.

Astăzi, tehnologia de digestie anaerobă transformă această provocare într-o oportunitate scalabilă. Gunoiul de grajd este redirecționat în digestoare unde bacteriile transformă materia organică în gaz bogat în metan.

Acest biogaz poate apoi alimenta fermele, poate introduce energie electrică în rețelele naționale sau poate fi transformat în biometan pentru aplicații comerciale.

Schimbarea fundamentală nu este doar tehnologia; este conștientizarea faptului că deșeurile pot acum finanța creșterea.

Extinderea rapidă a creșterii animalelor, alimentată de creșterea populației și de cererea tot mai mare de alimente, creează o sursă semnificativă de deșeuri organice adecvate pentru generarea de energie.

În același timp, guvernele din regiune promovează agende de tranziție ambițioase, cu obiective privind energia regenerabilă stabilite pentru 2030 și 2050, potrivit dairybusinessmea.com

Biogazul din lapte reduce emisiile de metan

Creșterea prețurilor la electricitate încurajează și mai mult fermele și procesatorii să urmărească autosuficiența energetică. În plus, prevalența fermelor comerciale de produse lactate la scară largă produce volume mari de gunoi de grajd per vacă, oferind o bază substanțială de materii prime pentru producția de biogaz.

Împreună, acești factori poziționează sectorul lactatelor din regiunea Regiunea Orientului Mijlociu și Africa (MEA) ca un motor puternic pentru inovarea în domeniul energiei regenerabile.

Țări precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Oman, Africa de Sud și Kenya explorează activ biogazul ca instrument strategic pentru a echilibra în paralel securitatea alimentară și cea energetică.

Biogazul din lapte susține simultan două misiuni de sustenabilitate: reducerea emisiilor de metan din lagunele deschise de dejecții și generarea de energie și căldură neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon.

Instalațiile de biogaz produc digestat

Dar, mai important, instalațiile de biogaz produc digestat, un îngrășământ organic bogat în nutrienți care reduce dependența de îngrășămintele sintetice – esențiale pentru regiunile agricole cu stres hidric din MEA.

Biogazul provenit de la fermele de lactate din regiunea MEA (Mexic, Africa de Sud și Africa de Sud) depășește limita de unică folosință, furnizând electricitate pentru operațiunile din fermă, căldură pentru pasteurizarea laptelui și încălzirea apei, biometan de calitate superioară pentru aprovizionarea rezidențială și comercială, bio-GNC pentru transportul flotei de lactate și contribuție la proiectele de generare a hidrogenului verde.

Această versatilitate permite fermelor de lactate să evolueze de la întreprinderi centrate pe alimente la producători integrați de energie curată.

Cum pot fermele de produse lactate să reducă cheltuielile cu motorina și energia electrică

Fermele de produse lactate pot reduce costurile cu motorina și energia electrică din rețea cu 30-70%, în funcție de mixul energetic, pot obține venituri prin credite de carbon și prelevarea de biometan, pot reduce semnificativ achizițiile de îngrășăminte folosind digestat și pot asigura energia electrică în timpul întreruperilor rețelei – aspecte esențiale pe mai multe piețe africane.

Ceea ce a fost odată un centru de costuri operaționale se transformă rapid într-un pilon generator de venituri al întreprinderilor de lactate.

Proiectele anterioare de biogaz erau mari, costisitoare și dificil de întreținut. Astăzi, piața se dezvoltă rapid datorită instalațiilor modulare de biogaz, potrivite pentru fermele de dimensiuni medii, monitorizării digestoarelor bazate pe IoT, pompelor de colectare a gunoiului de grajd și a nămolului de înaltă eficiență, precum și modelelor de finanțare prin intermediul PPP-urilor și al furnizorilor de energie ca serviciu.

Țările din Golf conectează biogazul la desalinizare și la cererea la scară largă de răcire a produselor lactate, Africa de Sud adoptă biometanul ca alternativă la combustibil pentru vehiculele agricole, iar Africa de Est folosește biogazul pentru a reduce defrișările prin furnizarea de combustibil curat pentru gătit în mediul rural.

Conform Research Intelo, următorul deceniu va remodela probabil complet scopul risipei lactate.