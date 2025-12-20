Orașul indian Lucknow a fost inclus pe lista UNESCO a Orașelor Creative în domeniul gastronomiei, o recunoaștere a tradițiilor sale culinare vechi de secole, cunoscute pentru kebaburi, biryani și deserturi specifice regiunii Awadh, transmite Mediafax.

Lucknow, capitala statului indian Uttar Pradesh, a fost desemnat recent Oraș Creativ al Gastronomiei de către UNESCO, intrând într-o rețea globală care reunește peste 400 de orașe din mai mult de 100 de țări.

Distincția evidențiază rolul culturii culinare ca motor al dezvoltării urbane durabile, scrie BBC.

Este al doilea oraș din India care primește această recunoaștere, după Hyderabad, inclus pe listă în 2019.

Oficialii UNESCO au subliniat că titlul reflectă tradițiile culinare adânc înrădăcinate ale orașului și ecosistemul său alimentar divers, format din restaurante, piețe, afaceri de familie și vânzători stradali.

Lucknow este cunoscut pentru bucătăria Awadhi, dezvoltată în secolele XVIII și XIX în bucătăriile regale ale nawabilor.

Printre preparatele emblematice se numără kebaburile extrem de fragede, biryani-ul gătit lent și tehnica „dum pukht”, care presupune prepararea mâncării la foc mic, în vase sigilate.

Pe lângă bucătăria bazată pe carne, orașul are și o puternică tradiție vegetariană, cu deserturi și gustări de stradă apreciate la nivel local.

Multe dintre rețete sunt transmise din generație în generație, iar unele localuri funcționează de peste un secol.

Reprezentanții comunității culturale locale spun că recunoașterea UNESCO poate aduce mai multă vizibilitate internațională orașului și poate contribui la păstrarea tradițiilor culinare, într-un context în care tot mai puțini tineri aleg să continue meseriile din domeniul gastronomiei.