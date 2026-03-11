O promoție afișată pe peretele unui restaurant, în anii ’30, este revendicată oficial pentru prima dată / Câștigătorul este veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial

11 mart. 2026, Articole / Reportaje
Sursa Foto: Pexels.com

O promoție afișată pe peretele unui restaurant din Alabama de aproape un secol a fost revendicată pentru prima dată în istorie. conform Mediafax.

Un bărbat de 80 de ani a intrat în restaurant alături de tatăl său de 99 de ani și a primit o porție de stridii gratuite. Nimeni nu mai reușise asta până acum.

Restaurantul respectiv oferă de prin anii 1930 stridii gratuite oricărui bărbat de 80 de ani însoțit de tatăl său. Jimmy Rush a văzut anunțul pentru prima dată în 1972, când a început să meargă acolo în fiecare an cu tatăl său, Jim, înainte de parada de Mardi Gras, notează The New York Post.

„Nu m-am gândit niciodată la alte aniversări, în afară de cea de-a 80-a”, a spus Jimmy. „Aceea era cea pe care o așteptam cu nerăbdare, din cauza anunțului”.

Ziua de naștere a lui Jimmy a devenit un eveniment de familie. Aproximativ 60 de membri ai familiei și prieteni s-au adunat la restaurant. Fratelui Carl i-a revenit onoarea de a confirma că nimeni nu mai revendicase promoția până atunci.

„L-am întrebat pe barman dacă a mai făcut-o cineva. Nimeni nu o făcuse”, a povestit Jimmy. „Așa că am spus: «Vom fi noi primii».”

Jim Rush este veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial și al Războiului din Coreea. La 99 de ani, spune că se bucură de sănătate bună și nu ia medicamente. Întrebat care este secretul longevității, răspunsul a fost simplu. „Am trăit fiecare zi pe rând. Am fost foarte norocos și bine îngrijit de Dumnezeu”, a declarat Jim pentru Fox 10.

Familia plănuiește deja să repete experiența. Carl Rush împlinește 80 de ani în octombrie 2028, când tatăl lor va avea 102 ani. „Tatăl meu spune că va fi acolo. Pentru mine este suficient”, a spus Carl.

