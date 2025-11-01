Se numesc paste alla genovese, dar este o rețetă de la Napoli, și nu e deloc clar ce legătură are cu Genova. Este, de facto, un fel de sos de carne alb, fără conservă de roșii adăugată. Dar diferențele nu se opresc aici. Carnea de vită nu este tocată, ci este lăsată bucăți mai mari, una sau mai multe, gătite lent la foc mic împreună cu o bază aromatică ce conține multă ceapă, până fibrele încep să se desfacă ușor.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Sosul care rezultă împreună cu carnea îmbrățișează pe deplin pastele și crează o mâncare perfect legată și aromată, ideală într-o zi de sâmbătă în care optăm să ne dedicăm gătitului și activităților în sau pe lângă casă. Merită investit acest timp, pentru că în final vom avea un preparat cu mai multe finalități: sosul îl adăugăm peste paste, carnea este pe post de felul principal, dar dacă preparăm mai mult și rămâne o putem prepara de-a lungul săptămânii viitoare diferite combinații pentru prânz.

Legende în jurul numelui curios acestui preparat

Dar care e legătura cu Genova? Există mai multe ipoteze care încearcă să explice această aparent contradicție. Una dintre explicații susține că, în epoca dinastiei de Aragon în Spania (secolul al XV-lea), sub a cărui dominație a intrat mare parte din actualul sud al Italiei, în zona portului existau numeroase localuri în care se servea această specialitate populară, foarte apreciată de marinarii genovezi care soseau aici.

Dimpotrivă, o altă explicație spune că rețeta a fost exportată la Napoli de marinarii genovezi debarcați în port. Mai departe, o a treia, că bucătarii care o găteau erau genovezi, și, în fine, ultima, că rețeta ar fi fost inventată de un bucătar poreclit „’O Genovese” datorită originilor sale.

Indiferent care îi e originea reală, cert este faptul că rețeta de pasta alla genovese este un exemplu perfect de creație și optimizare a resurselor. Pentru că sosul făcut cu multă ceapă și câteva mici fâșii de carne se adaugă peste paste, iar carnea se poate servi ca fel principal, cu o garnitură alături. Exact ca și celebrul sos ragù în stil napoletan.

O rețetă, mai multe posibilități

Iar mai nou, în actualul sistem de gătit de tip batchcooking, pentru oameni ocupați, se poate folosi în zilele următoare pentru a prepara diverse variante de prânz la pachet:

– alături de legume și orez

– în sandvișuri alături de frunze de salată, roșii sau castraveți

-într-o lipie rulată în stil wrap alături de alte legume și un dressing

-tăiată cuburi mici și amestecată cu alte cereale boabe și legume în salată

Ingrediente pentru 4 porții de paste alla genovese

1 kg ceapă obișnuită

1 kg g pulpă de vită

400 g paste scurte – napoletanii folosesc formatul ziti, un fel de macaroane mai scurte fara riduri

100 g vin alb sec

50 g țelină

50 g morcov

foi de dafin

pătrunjel

parmezan sau alt tip de brânză rasă, pentru servit

ulei de măsline

sare, piper

Procedeu

Începem cu amestecul aromatic de legume: ceapa se taie în fâșii mai lungi și cât mai subțiri, țelina și morcovul se taie cât mai mărunt. Le sotăm pe toate într-o oală antiaderentă mare în care vom prepara totul, folosind câteva linguri de ulei, ideal de măsline dar nu obligatoriu. Adăugăm tot în această etapă și o frunză de dafin și fire de pătrunjel întregi.

În timp ce sotăm și amestecăm din când în când, tăiem carnea bucăți mari, de câțiva centrimeti buni latura. Le adăugăm peste legume, o rumenim puțin la foc iute, completăm cu vin alb lăsând focul iute până acesta se evaporă.

Ulterior, lăsăm focul la minim și adăugăm capacul, controlând și amestecând din când în când. În mod normal nu mai e nevoie de apă, dar dacă e cazul putem adăugâ câțiva stropi. Rețeta tradițională spune că se continuă gătirea la foc foarte lent sub capac circa 3 ore, completând, după gust, cu sare și piper.

Spre final, fierbem pastele în maniera obișnuită, în apă cu sare, ușor al dente. Le scurgem și le completăm cu sosul din oală și mici bucățele de carne care s-au desprins din bucățile mari. Completăm deaspra în farfurii cu puțin parmezan ras și piper proaspăt măcinat.

Carnea rămasă poate fi un fel principal pentru ziua de duminică, cu o garnitură de cartofi sau orez. Dacă mai rămâne, poate fi folosită de-a lungul săptămânii în combinații de luat la pachet.