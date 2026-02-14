Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, suntem aici să te ajutăm. Pregătim mâncare de iarnă, deja cu gândul la primăvară. Și desigur putem face batch cooking.

Iată ce vă propunem pentru meniul acestei săptămâni

Luni 16 februarie

Pentru micul dejun facem o omletă cu brânză de capră. La prânz putem pune în airfryer niște souvlaki de porc, sună pretențios, dar se face repede. Și lângă merge o salată grecească. La cină putem încerca malfatti. Știți ce sunt? Niște găluști italiene cu ricotta și spanac.

Marți 17 februarie

Un breakfast cu o porție de ovăz înmuiat în lapte de cu seară, nuci, fructe uscate și de sezon. La prânz punem o ciorbă cu cartofi și fasole verde, dreasă cu smântână. Și pe seară dn două lipii tortilla facem o quesadilla umplută cu resturi de prin frigider.

Miercuri 18 februarie

La micul dejun un shake de fructe proaspete, iaurt și curmale. La prânz merge o tocăniță de pui ca la mama acasă cu ceva murături. Iar pe seară o supă cremă de linte în stil marocan, condimentată bine și cu o lipie pe care o puteți face și în casă.

Joi 19 februarie

La micul dejun merge o prăjitură din resturi de pâine (bread tray) cu fructe proaspete. La masa de prânz bărcuțe din vinete umplute cu carne și gratinate, iar seara mai băgăm o tavă în cuptor, dar cu cartofi dulci și rădăcinoase pe care le amestecăm cu quinoa gătită, într-o salată caldă.

Vineri 20 februarie

Pentru micul dejun preparăm un brownie proteic. La prânz servim o friptură de vită la grătar cu salată din multe frunze și legume. Iar pe seară, ca în fiecare vineri, paste, un clasic și rapid, aglio, olio peperoncino, o delicatesă atât de simplu de preparat.

Sâmbătă 21 februarie

Dimineață facem o omletă cu slană sau bacon și cârnați, ca de weekend. La prânz preparăm ficat, de pui, de vită sau de miel, cu ceapă sau la grătar, e delicios oricum. Mai ales dacă punem lângă el și un piure de cartofi ori legume și o salată de sfeclă cu hrean. Iar seara, vom merge spre o salată de fasole boabe, cu ceapă și un dressing, eventual și un ardei copt. Ceva simplu și proteic.

Duminică 22 februarie

Dacă vrei un breakfast mai special fă o prăjitură de ovăz cu morcov. La prânz îți recomand să încerci ultimul trend culinar de pe rețelele de socializare: boil bag seafood, fructe de mare și sau pește gătite în pungă, la cuptor. Pe seară, fă o mămăliguță și bagă la cuptor niște brioșe-bulz. Dacă mai rămân poți lua și luni la pachet.

