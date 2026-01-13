Catalonia detectează alți 18 mistreți cu pestă porcină africană, numărul animalelor afectate crescând la 47 (bilanț actualizat la 60 conform Ministerului Spaniol al Agriculturii), relatează ABC.

Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației a confirmat marți, printr-un comunicat, că au fost găsite alte 13 cazuri de pestă porcină africană (PPA) la mistreți morți descoperiți în zona masivului Collserola (Barcelona). Noile exemplare găsite ridică numărul focarelor raportate până în prezent la 15 (dintre care trei sunt primare și 12 secundare) și urcă bilanțul total la 60 de cazuri confirmate până în acest moment.

Ministerul a explicat că, până acum, au fost analizați 622 de mistreți care au ieșit negativ la testele pentru această boală; dintre aceștia, 300 au fost capturați, iar 322 au fost eșantionați prin supraveghere pasivă în zona afectată și în împrejurimile acesteia.

Măsuri de control

Pe de altă parte, autoritățile au semnalat că se lucrează la o a doua barieră de izolare în jurul zonei Collserola, în jurul Barcelonei, scopul principal fiind prevenirea răspândirii virusului către regiunea Maresme. Pentru aceasta, se profită de configurația șoselelor și a căilor ferate din zonă pentru a limita deplasarea animalelor.

Ministerul Agriculturii a subliniat că supravegherea pasivă continuă în cele 57 de exploatații de porci (ferme) aflate în aria de monitorizare, precizând că, până în prezent, nu a fost detectată nicio simptomatologie sau leziune compatibilă cu virusul în niciuna dintre acestea.