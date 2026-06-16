Criza politică și absența unui executiv cu atribuții complete nu trebuie să blocheze sprijinul destinat sectorului zootehnic. Ministrul interimar al Agriculturii și vicepremierul UDMR, Tánczos Barna, a anunțat marți inițierea în Parlament a unor noi programe de asistență financiară de urgență pentru crescătorii de porci și de bovine, scrie Mediafax.

În paralel, ministrul a depus un proiect de lege cu reglementări stricte pentru combaterea pestei porcine africane, o epidemie care continuă să pună în pericol fermele din România.

„Fermierii au nevoie urgent de soluții și sprijin, indiferent dacă țara are sau nu un guvern cu puteri depline. De aceea, astăzi am inițiat în Parlament programe de sprijin pentru crescătorii de porci și bovine și am depus un proiect de lege pentru combaterea mai eficientă a pestei porcine africane, a scris ministrul pe rețelele sociale.”

Câți bani primesc fermierii

Noile măsuri de sprijin financiar au fost structurate clar, în funcție de specificul fiecărui sector afectat de dificultățile economice:

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Sectorul bovin

Pentru crescătorii de bovine, ajutorul de stat este gândit să susțină fermele de producție și reproducție:

Valoare: 68 de euro pentru fiecare cap de bovină.

Condiție: Subvenția se acordă pentru toate animalele care au împlinit vârsta de cel puțin 22 de luni.

Sectorul porcin

În cazul crescătorilor de suine, sprijinul este calculat în funcție de capacitatea și destinația locurilor de cazare din ferme:

Porci la îngrășat: Un ajutor de aproximativ 12 euro per loc de cazare.

Animale de reproducție (scroafe și scrofițe): Un ajutor de aproximativ 14 euro per loc de cazare.

Ofensivă legislativă împotriva pestei porcine africane

Pe lângă pachetele de sprijin financiar, Tánczos Barna a subliniat că pierderile economice nu pot fi stopate fără o combatere eficientă a virusului pestei porcine africane. Proiectul de lege depus în Parlament introduce o serie de măsuri vizibil mai dure de biosecuritate și control. Acestea au scopul de a limita răspândirea focarelor, de a reglementa mai strict mișcarea animalelor și de a proteja marile exploatații comerciale, dar și gospodăriile populației, de faliment.