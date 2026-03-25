Miau Cafe are o veste minunată pentru iubitorii de animale și clienții săi. Prima cafenenea cu pisici din România se va redeschide într-o altă locație, la mai bine de două săptămâni de când a trebuit să plece de la adresa Între Gârle din Sectorul 4 al Capitalei.
Înainte de închidere, la finalul lunii februarie, Miau Cafe a organizat un târg caritabil și un eveniment de adopții, scopul fiind găsirea unor familii sau soluții de foster pentru pisicile găzduite. Apelul a avut ecou, iar multe dintre animale au fost deja adoptate sau plasate temporar în foster. Totuși, nu toate și-au găsit încă un cămin definitiv
În data de 15 martie, reprezentanții cafenelei au predat cheile fostei locații, încheind o perioadă de 10 ani în care spațiul a fost atât cafenea, cât și un refugiu pentru zeci de pisici abandonate.
