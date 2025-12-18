Crăciunul nu trebuie să fie o competiție a cheltuielilor. Poate fi despre gust, echilibru și mese care adună familia. Prăjiturela, cunoscuta creatoare de conținut culinar și realizatoare TV, propune în colaborare cu Carrefour România un meniu sățios, variat și festiv, cu un buget redus, cu cheltuieli pentru o masă de patru persoane care se pot încadra în 300 de lei.
Acest meniu complet de Crăciun pentru patru persoane, realizat exclusiv din produse de la Carrefour, are un cost total de aproximativ 260 de lei. Include aperitiv, fel principal și desert, fără compromisuri la gust sau prezentare.
Meniul propus pune accent pe rețete ușor de pregătit, ingrediente ușor de găsit și combinații clasice, care funcționează sigur la masa de sărbătoare și sunt pe gustul tuturor.
Chec aperitiv cu cașcaval și legume
Ingrediente
- 250 g făină albă de grâu
- 200 ml lapte
- 100 ml ulei
- 200 g cașcaval Simply, ras
- 150 g porumb boabe
- 150 g ardei gras mix, tăiat cubulețe
- 1 legătură pătrunjel proaspăt Carrefour la Piață
- 10 g praf de copt
- 5 g sare
- 2 g piper
Mod de preparare
Ouăle se bat cu laptele și uleiul, până la omogenizare. Se adaugă făina amestecată cu praful de copt. Compoziția trebuie să fie groasă, dar curgătoare.
Se încorporează cașcavalul ras, porumbul, ardeiul tăiat cuburi mici și pătrunjelul tocat. Se condimentează.
Se toarnă într-o tavă tapetată și se coace la 180 de grade Celsius, timp de 40–45 de minute. Se lasă la răcit înainte de tăiere.
Cârnăciori subțiri cu legume proaspete
Ingrediente
- 400 g cârnați subțiri Drag de România
- 300 g castraveți Fabio România
- 200 g ridichi roz Carrefour la Piață
Mod de preparare
Cârnații se prăjesc sau se rumenesc ușor la cuptor. Se servesc alături de legumele spălate și tăiate. Aperitivul este sățios și potrivit pentru a deschide masa festivă.
Vrăbioară de vită gătită lent, cu piureuri și sos de vișine
Ingrediente pentru carne
- 1 kg vrăbioară de vită gătită lent Carrefour Extra
Carnea este deja gătită lent. Se încălzește acasă, conform instrucțiunilor, la cuptor sau pe baie de aburi, pentru a-și păstra suculența.
Piure de cartofi
Ingrediente
- 1,2 kg cartofi albi Carrefour la Piață
- 80 g unt irlandez
- 200 ml lapte
- 5 g sare
Mod de preparare
Cartofii se fierb în apă cu sare. Se pasează fierbinți, apoi se adaugă untul și laptele cald, treptat. Textura trebuie să fie fină și aerată.
Piure de dovleac
Ingrediente
- 800 g dovleac de copt
- 30 g unt
- 3 g sare
- 1 g piper
Mod de preparare
Dovleacul se coace, apoi se pasează. Se adaugă untul și condimentele. Piureul aduce dulceață și culoare farfuriei.
Sos de vișine
Se poate folosi sos din compot sau sos de vișine preparat rapid, prin fierberea fructelor cu puțin zahăr și apă, până la consistență ușor legată.
Desert. Soluție rapidă pentru masa de Crăciun
Tort din cozonac cu glazură de cacao
Ingrediente
- 1 cozonac Drag de România
- 100 g unt irlandez
- 150 g zahăr pudră
- 50 ml ulei
- 40 g cacao pudră
- 80 ml apă
- 300 g căpșuni proaspete românești
Mod de preparare
Cozonacul se taie felii și se așază în straturi. Se poate însiropa ușor.
Glazura se obține din cacao, zahăr, apă și ulei, fierte câteva minute până devin lucioase. Se toarnă peste cozonac.
Deasupra se adaugă căpșuni proaspete. Desertul se lasă la rece înainte de servire.
Un meniu complet de Crăciun poate fi accesibil, gustos și echilibrat. Cu ingrediente atent selectate și rețete simple, mesele festive devin ușor de pregătit, delicioase și potrivite pentru întreaga familie – fără a depăși bugetul.
