Crăciunul nu trebuie să fie o competiție a cheltuielilor. Poate fi despre gust, echilibru și mese care adună familia. Prăjiturela, cunoscuta creatoare de conținut culinar și realizatoare TV, propune în colaborare cu Carrefour România un meniu sățios, variat și festiv, cu un buget redus, cu cheltuieli pentru o masă de patru persoane care se pot încadra în 300 de lei.

Acest meniu complet de Crăciun pentru patru persoane, realizat exclusiv din produse de la Carrefour, are un cost total de aproximativ 260 de lei. Include aperitiv, fel principal și desert, fără compromisuri la gust sau prezentare.

Meniul propus pune accent pe rețete ușor de pregătit, ingrediente ușor de găsit și combinații clasice, care funcționează sigur la masa de sărbătoare și sunt pe gustul tuturor.

Chec aperitiv cu cașcaval și legume

Ingrediente

250 g făină albă de grâu

200 ml lapte

100 ml ulei

200 g cașcaval Simply, ras

150 g porumb boabe

150 g ardei gras mix, tăiat cubulețe

1 legătură pătrunjel proaspăt Carrefour la Piață

10 g praf de copt

5 g sare

2 g piper

Mod de preparare

Ouăle se bat cu laptele și uleiul, până la omogenizare. Se adaugă făina amestecată cu praful de copt. Compoziția trebuie să fie groasă, dar curgătoare.

Se încorporează cașcavalul ras, porumbul, ardeiul tăiat cuburi mici și pătrunjelul tocat. Se condimentează.

Se toarnă într-o tavă tapetată și se coace la 180 de grade Celsius, timp de 40–45 de minute. Se lasă la răcit înainte de tăiere.

Cârnăciori subțiri cu legume proaspete

Ingrediente

400 g cârnați subțiri Drag de România

300 g castraveți Fabio România

200 g ridichi roz Carrefour la Piață

Mod de preparare

Cârnații se prăjesc sau se rumenesc ușor la cuptor. Se servesc alături de legumele spălate și tăiate. Aperitivul este sățios și potrivit pentru a deschide masa festivă.

Vrăbioară de vită gătită lent, cu piureuri și sos de vișine

Ingrediente pentru carne

1 kg vrăbioară de vită gătită lent Carrefour Extra

Carnea este deja gătită lent. Se încălzește acasă, conform instrucțiunilor, la cuptor sau pe baie de aburi, pentru a-și păstra suculența.

Piure de cartofi

Ingrediente

1,2 kg cartofi albi Carrefour la Piață

80 g unt irlandez

200 ml lapte

5 g sare

Mod de preparare

Cartofii se fierb în apă cu sare. Se pasează fierbinți, apoi se adaugă untul și laptele cald, treptat. Textura trebuie să fie fină și aerată.

Piure de dovleac

Ingrediente

800 g dovleac de copt

30 g unt

3 g sare

1 g piper

Mod de preparare

Dovleacul se coace, apoi se pasează. Se adaugă untul și condimentele. Piureul aduce dulceață și culoare farfuriei.

Sos de vișine

Se poate folosi sos din compot sau sos de vișine preparat rapid, prin fierberea fructelor cu puțin zahăr și apă, până la consistență ușor legată.

Desert. Soluție rapidă pentru masa de Crăciun

Tort din cozonac cu glazură de cacao

Ingrediente

1 cozonac Drag de România

100 g unt irlandez

150 g zahăr pudră

50 ml ulei

40 g cacao pudră

80 ml apă

300 g căpșuni proaspete românești

Mod de preparare

Cozonacul se taie felii și se așază în straturi. Se poate însiropa ușor.

Glazura se obține din cacao, zahăr, apă și ulei, fierte câteva minute până devin lucioase. Se toarnă peste cozonac.

Deasupra se adaugă căpșuni proaspete. Desertul se lasă la rece înainte de servire.

Un meniu complet de Crăciun poate fi accesibil, gustos și echilibrat. Cu ingrediente atent selectate și rețete simple, mesele festive devin ușor de pregătit, delicioase și potrivite pentru întreaga familie – fără a depăși bugetul.

