Paste mac and cheese, mulți am auzit de ele dar nu tot la fel de mulți stiu cum se prepară. În realitate, foarte simplu. Este o rețetă de efect, clasica mâncare pe care o poți prepa în timp record și fără mare efort. Condiția originală este să ai o brânză Cheddar bună, dar ea poati fi înlocuită și cu un cașcaval de calitate, nici prea dulceag dar nici prea sărat. Dacă vrem să fim și mai creativi, îl putem completa cu un strop de cașcaval afumat, îi conferă o notă aromatică în plus.

O istorie interesantă

În 1784, cu mult înainte de a deveni președinte al Statelor Unite, Thomas Jefferson a fost numit ambasador în Franța. L-a luat cu el și pe James Hemings, un bucătar afroamerica cu statut social de sclav. Nu fusese încă abolită sclavia.

Jefferson dorea ca tânărul să fie instruit ca bucătar, pentru la întoarcere să administreze bucătăria de pe proprietatea sa privată de la Monticello, Virginia. Acesta avea și o complicată legătură de rudenie prin alianță cu viitorul președinte american, fapt care făcea ca ei să fie foarte apropiați, în ciuda statului de sclav al bucătarului.

De numele lui se leagă rețeta americană de mac and cheese, paste cu brânză. După cinci ani la Paris, Hemings, a dus cu el înapoi în SUA numeroase tehnici de gătit franceze și rețete, printre care și popularele paste cu brânză, o mâncare obișnuită atunci în țările europene cu tradiție în prepararea brânzeturilor.

Ulterior, fluxul de imigranți din Italia a crescut popularitatea acestor paste, intrate cu timpul în tradiția americană. Până în punctul în care industria a început să o exploateze, preparând sosuri gata de consum sau chiar preparatul în totalitatea lui, care este propus inclusiv la în cutii de conservă.

Se estimează că astăzi pastele mac and cheese reprezintă o industrie de 2,9 miliarde de dolari, iar unele surse afirmă că americanul mediu îl consumă de 22 de ori pe an, un fel de mâncare devansat doar de pizza. Nu este departe de rețeta italiană de pasta ai quattro formaggi, dar sosul este cremos și preparat din alte ingrediente.

Ingrediente pentru 4 porții

360 g paste scurte, în original se numesc maccheroni, un fel de melcișori

2 linguri de unt

2 linguri de făină

120 ml smântână pentru gătit

240 ml lapte

200 g cașcaval ras

¼ linguriță usturoi pudră

¼ linguriță piper negru

sare după gust

pătrunjel verde

Procedeu

Aducem la punctul de fierbere o oală mare cu apă cu sare și fierbem pastele.

În timp ce pastele fierb, separat, topim untul într-o tigaie antiaderentă mare, la foc mediu.

Adăugăm făina și amestecăm cu o spatulă, continuând să amestecăm timp de 1-2 minute, mereu la foc mic spre mediu.

Turnăm în cratiță smântâna pentru gătit și amestecăm.

Acum adăugăm laptele treptat, puțin câte puțin, amestecând continuu.

Reducem focul la minim și adăugăm sarea, piperul și usturoiul pudră, amestecând ca să se amalgameze uniform.

Adăugăm treptat cașcavalul ras, amestecând continuu până când se topește complet și se încorporează în sos.

Scurgem pastele când sunt gata și le turnăm direct în tigaie.

Amestecăm bine pentru a ne asigura că pastele sunt acoperite uniform de sos. Dacă avem timp și răbdare, se pot și gratina circa 10-15 minute la cuptor.

Servim imediat pastele mac and cheese cât mai calde, eventual cu puțin pătrunjel tăiat foarte mărunt.