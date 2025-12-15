Sărbătorile de iarnă sunt, de obicei, despre mese grele, sosuri dense și preparate care ne lasă fără energie. Dar există o alternativă elegantă, rapidă și sănătoasă: preparatele pe bază de ton, un ingredient accesibil, gustos și ideal pentru zilele în care vrei ceva festiv, dar lejer.

Iată trei rețete gândite special pentru sezonul rece, cu ingrediente de iarnă, arome echilibrate și tehnici simple – toate potrivite pentru mesele din perioada Crăciunului și Anului Nou, propuse de chef Andrei Hoban, care lucrează într-o bucătărie din Paris.

Salată de iarnă cu ton, țelină coaptă și mere Granny Smith

De ce e perfectă pentru iarnă? Îmbină dulceața țelinei coapte cu aciditatea merelor verzi și prospețimea tonului – o combinație modernă, foarte ușor de făcut acasă.

Ingrediente (pentru două porții)

120g RIO Mare Filod’olio ton în ulei de măsline

1 felie groasă de țelină rădăcină (150–200 g), coaptă

½ măr Granny Smith

1 linguriță muștar Dijon

1 linguriță miere

1 linguriță oțet de mere sau lămâie

2 linguri ulei de măsline

Sare, piper

Nuci coapte (opțional)

Preparare

Coace țelina 20-25 minute în cuptor până devine fragedă. Las-o să se răcorească. Taie țelina cuburi, apoi adaugă mărul tăiat julienne.

Prepară dressingul: amestecă muștarul cu miere, oțet sau lămâie, ulei, sare și piper. Apoi adaugă-l peste tonul, după care integrezi legumele. Acum poți ajusta aciditatea după gustul tău.

Servește cu nuci tocate sau microplante.

Tonul onctuos, cu țelina caldă și cu mărul crocant sunt ingredientele unui starter excelent pentru o masă de iarnă.

Pont: dacă nu ai măr sau nu-ți place, îl poți înlocui cu un morcov pentru a obține acea notă dulceagă și crocantă.

Paste integrale cu ton, lămâie și roșii uscate (varianta „light de sărbători”)

De ce e perfectă pentru iarnă? „Este o rețetă caldă, reconfortantă, foarte rapidă, cu un aport caloric redus – ideală între mesele grele din perioada festivă”, mai arată chef Andrei Hoban.

Ingrediente (pentru două porții)

160 g paste integrale

160g RIO Mare ton în suc propriu

3–4 roșii uscate în ulei

Coajă de la ½ lămâie și puțin suc

1 cățel usturoi

1 lingură capere (opțional)

1 lingură ulei de măsline

Piper proaspăt

Preparare

Fierbe pastele „al dente”. Apoi, într-o tigaie, încălzește uleiul cu usturoiul tăiat fin. Adaugă tonul scurs, roșiile uscate tăiate, caperele și un strop de apa de la paste pentru a hidrata preparatul. Adaugă pastele în tigaie, amestecă și finalizează cu lămâie și piper.

Servește imediat.

Preparatul te duce cu gândul la unul mediteranean, fresh, aromat, cu o diferență clară față de pastele obișnuite. „Lămâia «deschide» tot preparatul”, completează chef Andrei.

Supă mediteraneană cu ton, legume de iarnă și ierburi aromate

„Este o supă ușoară dar sățioasă, inspirată din bouillabaisse, adaptată pentru ton la conservă și pentru legumele de sezon precum morcov, țelină, cartof”, mai explică chef Andrei.

Ingrediente (2–3 porții)

160g RIO Mare ton în suc propriu (sau in ulei de măsline)

1 morcov tăiat cuburi

½ ceapă

1 bucată mică țelină

1 cartof mic

1 roșie (sau 2 linguri pulpă de roșii)

1 litru supă de legume

Rozmarin, cimbru, foi de dafin

Sare, piper

Puțin ulei de măsline

Preparare

Călește ceapa și morcovul 3-4 minute în ulei. Adaugă apoi cartoful și țelina, apoi supa și condimentele și lasă-le la fiert până devin fragede. La final, adaugă tonul cu tot cu sucul lui, plus roșia și mai lasă la fiert trei minute, după care poți opri focul.

Servește cu puțin ulei de măsline și piper negru.

„Este o supă ușoară, aromată, mediteraneană, perfectă pentru serile reci”, mai spune chef Andrei, care ne mai oferă câteva idei de preparate rapide, care se gătesc în doar câteva minute.

Salată rapidă de ton cu murături și iaurt

Amestecă ton cu castraveciori murați, ceapă roșie, iaurt, lămâie, mărar și vei obține o salată perfectă după mesele grele.

Paste integrale cu ton și spanac

Combină ton cu paste integrale, spanac sotat, usturoi, ulei de măsline pentru a obține o cină ultrarapidă.

Bruschette cu ton, avocado și lămâie

Ai nevoie de felii de pâine prăjită, ton, avocado zdrobit și piper. Este un preparat excelent pentru a-ți servi musafirii rapid.

Supă mediteraneană ultra-rapidă

Ai nevoie de apă fierbinte, în care să pui un cub de legume, ton, roșii din conservă și oregano. E gata în 5-7 minute maxim.