Aromele de scorțișoară, măr copt și coajă de portocală aduc în casă mirosul Crăciunului din bucătăria bunicii.

Pe lângă tradiționalii cozonaci ori mai recentul panettone importat în ultimii ani în meniul de Crăciun, prăjiturile simple, clasice, cu arome de sărbătoare rămân cele mai râvnite de cei mici și mari deopotrivă.

Merg și pe masa de Crăciun, dar și la un mic dejun sau cu o cafea, când vrem să ne bucurăm de gustul mărului copt și mirosul de scorțișoară.

Iar pentru ca gustul lor să fie cu adevărat autentic, calitatea ingredientelor este esențială, în special cea a lactatelor. Untul este ingredientul care leagă totul, care frăgezește aluatul, îi dă gust bogat și asigură textura aceea ușor sfărâmicioasă, dar delicată.

Untul de la Lăptăria cu Caimac, făcut doar din smântână dulce, pasteurizată, fără aditivi, este ideal în această rețetă fiindcă are un conținut ridicat de grăsime, gust curat de lapte și un punct de topire perfect pentru aluaturile fine. El ajută aluatul să rămână fraged, să se coacă uniform și să capete acea structură aerată care lasă merele să fie vedeta fiecărei felii.

Prăjitură cu mere pentru Crăciun

Ingrediente

Pentru blat

115 de g din Untul cel lăptos de la Lăptăria cu Caimac

150 de g de zahăr

Coaja de la o portocală netratată

2 ouă

1 linguriță de pastă de vanilie

250 de g de făină

2 lingurițe de praf de copt

1 linguriță de scorțișoară

75 ml de lapte de la Lăptăria cu Caimac

Pentru stratul de mere și decor

3 mere

Zahăr brun

Fulgi de migdale

Mod de preparare

Preîncălzim cuptorul la 170°C.

Mixăm untul cu zahăr și coaja de portocală.

Adăugăm ouăle peste unt și le încorporăm cu grijă.

Punem pe rând pasta de vanilie, făina cernută în care am amestecat praful de copt și scorțișoara. Amestecăm bine cu o spatulă.

Apoi încorporăm laptele treptat.

Turnăm compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Nivelăm și o lăsăm câteva minute să aștepte până când pregătim stratul superior.

Curățăm merele de coajă, cotor și semințe, apoi le tăiem în felii subțiri.

Așezăm circular feliile de măr peste amestecul din tavă, apoi presărăm zahăr brun și fulgi de migdale pe suprafața prăjiturii.

Introducem prăjitura cu mere în cuptorul preîncălzit și o coacem la 170°C timp de 1h și 10 minute (să fie rumenită deasupra și să treacă „testul scobitorii”). Dacă vedeți că se arde la suprafață, o acoperiți cu hârtie de copt.

O lăsăm să se răcească pentru câteva minute, o scoatem cu grijă din tavă și o acoperim cu zahăr pudră, așternut ca un covor de zăpadă.

Servirea

După ce s-a răcit, o așezăm pe o farfurie colorată sau, și mai bine, una decorată cu tematică de Crăciun și o tăiem în felii triunghiulare, ca pe un tort. Putem obține (în funcție de grosimea dorită a feliilor) 8 sau 12 bucăți.

Feliile de prăjitură se pot servi ca atare, cu un sos de vanilie deasupra (Crème anglaise) ori cu o lingură de înghețată de vanilie și scorțișoară.

Prăjitura cu mere rămâne unul dintre acele deserturi cu gust de Crăciun și bucurie, cu care nu dai niciodată greș.