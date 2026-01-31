Kimchi, preparatul tradițional coreean făcut din varză fermentată și condimente picante, este cunoscut în întreaga lume, arată verywellhealth.com. Dar nu doar pentru gustul său acrișor, ci și pentru beneficiile potențiale asupra sănătății. Pe lângă nutrienții esențiali precum probioticele, fibrele, vitamina A și vitamina C, consumul de kimchi poate avea efecte pozitive asupra sistemului imunitar, arată un articol publicat de Verywell Health.

Studiul mic, randomizat, publicat în npj Science of Food, a descoperit că adulții supraponderali care au consumat pulbere de kimchi au prezentat modificări benefice ale activității celulelor imune, sugerând o influență a acestui aliment asupra unor căi importante ale sistemului imunitar. Totuși, cercetătorii subliniază că sunt necesare studii mai ample pentru a confirma aceste efecte în rândul unor populații variate.

Cum acționează

Un mecanism prin care kimchi ar putea influența imunitatea este generarea de acizi grași cu lanț scurt (SCFA) în timpul fermentației, care au fost asociați cu reducerea inflamației și cu limitarea dezvoltării bacteriilor dăunătoare în intestin – un organ cheie pentru funcția imunitară. Specialiștii avertizează însă că kimchi este bogat în sodiu, ceea ce poate fi problematic pentru persoanele cu tensiune arterială ridicată, iar rețetele tradiționale conțin adesea ingrediente din pește, care pot declanșa alergii.

Experții în nutriție recomandă includerea kimchi și a altor alimente fermentate precum iaurtul sau varza murată într-o dietă variată pentru a sprijini sănătatea intestinului – și, indirect, pe cea a sistemului imunitar.

În concluzie, deși kimchi nu este un remediu miraculos, cercetările actuale sugerează că poate oferi un plus de susținere pentru imunitate, mai ales prin modul în care influențează microbiomul intestinal.