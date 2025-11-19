Un tribunal din Nanterre a decis să respingă procesul intentat împotriva Perrier de organizația de consumatori UFC-Que Choisir, care ceruse retragerea de pe piață a tuturor sticlelor de apă minerală carbogazoasă ale brandului. Grupul susținea că Perrier, deținut de Nestlé, ar folosi o strategie de marketing înșelătoare, prezentând apa drept „naturală” în ciuda procesului de microfiltrare, despre care afirma că nu este încă aprobat oficial și ar putea implica riscuri pentru sănătate, conform Reuters.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Instanța a concluzionat însă că nu există dovezi suficiente privind un pericol iminent pentru consumatori și nici o încălcare clară a legislației care să justifice o măsură drastică precum retragerea produsului. Prin urmare, comercializarea apei Perrier poate continua în forma actuală. În plus, tribunalul a obligat UFC-Que Choisir să achite cheltuielile de judecată ale Nestlé.

Procesul, cea mai recentă etapă într-un scandal amplu care a vizat Perrier și alți producători de apă minerală din Franța

Reprezentanții companiei au salutat verdictul. „Salutăm decizia instanței de a respinge toate cererile UFC-Que Choisir în acest caz. Decizia de astăzi confirmă că siguranța alimentară a apelor minerale naturale Perrier a fost întotdeauna garantată”, a declarat un purtător de cuvânt al Nestle.

Procesul reprezintă cea mai recentă etapă într-un scandal amplu care a vizat Perrier și alți producători de apă minerală din Franța, după ce presa locală a relatat anul trecut că unele companii ar fi tratat ilegal apa pentru a preveni contaminarea. O anchetă a Senatului francez a concluzionat în luna mai că autoritățile au ascuns timp de ani de zile faptul că apa era supusă unor tratamente.

Nestlé a recunoscut că regretă utilizarea acestor metode și a transmis că a trecut la microfiltrare, un procedeu despre care susține că este sigur și nu modifică compoziția minerală. UFC-Que Choisir contestă însă și această practică, argumentând că reprezintă tot o formă de tratare neaprobată și că, eliminând contaminanți, ar putea implica un potențial risc pentru sănătate.

În iulie, grupul a retras filtrarea de 0,2 microni din fabrica Perrier de la Vergeze, la solicitarea autorităților locale, înlocuind-o cu un sistem de 0,45 microni. Acest tip de filtru, folosit deja pentru marca Vittel, face parte dintr-un dosar mai amplu care așteaptă aprobarea autorităților pentru continuarea producției de apă minerală în sudul Franței.

Perrier, cunoscută pentru sticlele verzi în formă de lacrimă și produsă din apă de izvor încă din secolul al XIX-lea, rămâne unul dintre cele mai cunoscute branduri ale diviziei Nestlé Waters. Aceasta a generat venituri de 2,4 miliarde de franci elvețieni (3 miliarde de dolari) în primele nouă luni ale anului, reprezentând sub 4% din veniturile totale ale grupului. Potrivit Reuters, Nestlé analizează în prezent opțiuni pentru vânzarea acestei divizii, în contextul unei strategii de concentrare pe brandurile de mai mare anvergură.