FOTO | Șase ferme gastronomice unde mâncarea locală e vedeta/ Mici locații rurale sau conace spectaculoase își întâmpină oaspeții cu preparate create din ingrediente locale, adesea cultivate chiar pe proprietate

Pentru iubitorii de gastronomie și natură, există locuri unde peisajele rurale spectaculoase se împletesc cu farfurii pline de savoare. De la Corsica la Irlanda, Portugalia sau Suedia, ferme și conace restaurate își întâmpină oaspeții cu preparate create din ingrediente locale, adesea cultivate chiar pe proprietate, relatează The Guardian. Fermele gastronomice apar pretutindeni.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Fermele gastronomice – nouă modă în turism

Vechi clădiri rurale, ferme sau mici locații cu mult farmec au fost transformate în destinații turistice de 4-5 stele care oferă pe lângă cazare și frumusețea locurilor și mâncare din regiune, gătită în bucătăria proprie și cu ingrediente de proximitate.

În Valea Ortolo, în insula Corsica, un mic cătun de clădiri rurale recondiționate găzduiește vizitatorii în foste staule, hambare și case tradiționale. Atmosfera rustic-mediteraneană se reflectă și în restaurantul unde sunt servite preparate cu influențe de-ale locului, gătite din carne, legume și plante cultivate în fermă sau procurate de la producători din zonă. Domeniul mai include și alte restaurante – unul tradițional corsican, unul pe plajă și chiar un local premiat cu stea Michelin – unde experiențele culinare se completează cu degustări de vinuri locale.

Un palazzo vechi de 500 de ani, în satul medieval Panicale, din Italia, adăpostește acum un hotel boutique înconjurat de livezi de măslini. Restaurantul Cucina & Giardino valorifică uleiul de măsline extravirgin produs aici, legumele din grădinile organice și vinurile din regiune. Oaspeții pot participa la ateliere de degustare de ulei, cursuri de gătit, plimbări pentru căutarea trufelor și tururi de crame. Bucatele tradiționale umbriene sunt reinterpretate cu eleganță și servite pe terase cu priveliște spre Lacul Trasimeno.

Pe insula Gotland din Suedia o fermă de familie s-a transformat într-o destinație gastronomică ce atrage vizitatori din toată Suedia. Restaurantul său oferă meniuri sezoniere bazate pe legumele, fructele și carnea din gospodărie, completate de brânzeturi și pește din zonă. Specialitățile includ combinații rafinate precum varză kohlrabi cu icre de pește și sos de unt cu mărar sau carne de miel la grătar cu legume de sezon. Insula este un paradis culinar renumit pentru trufe, sparanghel violet și clătitele cu șofran, acompaniate de festivaluri dedicate gastronomiei.

În sud-vestul Irlandei, o clădire rurală restaurată găzduiește un mic B&B unde experiența culinară are influențe nordice. Cofondatorul, chef cu formare în Stockholm, propune un mic dejun cu pâine și produse de patiserie proaspăt coapte, prune înmuiate în whiskey și bacon afumat în casă. Seara, vizitatorii pot descoperi un meniu de degustare cu mai multe feluri, bazat pe legumele proprii și ingredientele fermierilor din jur, de la rață locală la cod maturat în miso.

Un cuplu pasionat de artă și gastronomie a transformat o fermă din Cercal într-un refugiu ecologic. Atmosfera relaxată se îmbină cu brunch-uri și cine sănătoase, preparate cu produse din Alentejo. Gazdele organizează ateliere de brânzeturi și dulcețuri, cursuri de gătit, vizite la brutării și piețe locale, dar și retrageri dedicate vinului și gastronomiei. Produsele grădinii sunt completate de vinuri regionale, iar mesele sunt savurate în aer liber, cu priveliști către păduri și câmpuri.

În nordul Pembrokeshire, un chef întors pe pământul natal gătește pentru oaspeți folosind legume din propria grădină, produse lactate de la ferma organică și pește sau carne din regiune. Mic-dejunul galez este punctul de plecare pentru zile pline de explorări, iar serile pot aduce un meniu cu pește proaspăt și deserturi precum cheesecake basc cu compot de rubarbă. Toate sunt servite într-un decor autentic, unde poți găsi mobilier istoric, pături și ceramică galeză.

Aceste locuri nu sunt doar cazări, ci adevărate destinații gastronomice. Aici, mesele devin experiențe culturale, iar mâncarea locală spune povești despre tradiții, pământ și oameni.

Citește și

VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Comunitatea Valenciană: între mare, agricultură, paella și una dintre cele mai mari comunități de români din Spania

VIDEO | De la Sarmale la tapas | Zaragoza – inima Aragonului, între istorie, gusturi autentice și suflet românesc