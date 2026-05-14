Cetatea Medievală din Sighișoara, considerată ultima cetate medievală locuită permanent din Europa, va găzdui între 28 mai și 1 iunie prima ediție a festivalului „Carnaval în cetate”, un eveniment cu acces gratuit dedicat turiștilor și comunității locale.

Timp de cinci zile, străzile centrului medieval vor deveni scena unor concerte live, spectacole de animație stradală, ateliere de magie și activități pentru toate vârstele. Organizatorii spun că își propun să transforme cetatea într-un spațiu al experiențelor în aer liber, într-o atmosferă de festival.

Evenimentul este organizat de Asociația Antreprenorilor Locali din Sighișoara, cu sprijinul Primăriei Municipiului Sighișoara și al Consiliului Județean Mureș.

Programul include concerte susținute de artiști și trupe precum Robin and the Backstabbers, Snails, Bere Gratis, Nicolae Gheza & Guest și NIDAL. Organizatorii anunță seri cu influențe de rock alternativ, pop-rock, muzică electronică și fuziuni contemporane.

În cadrul festivalului va exista și o zonă specială pentru copii, „Kids Land”, unde cei mici vor avea acces la ateliere creative, tobogane gonflabile, trasee cu obstacole și spectacole tematice pe toată durata evenimentului, nu doar de 1 iunie.

„Carnaval în cetate” este un alt eveniment prin care ne dorim să arătăm lumii întregi spiritul Sighișoarei medievale și actuale, între istorie și efervescența prezentului. Vrem ca vizitatorii să își amintească cu drag experiența unui oraș care trăiește altfel”, a declarat Dumitru Todiriță, președintele Asociației Antreprenorilor Locali din Sighișoara.

Organizatorii precizează că toate activitățile din cadrul festivalului vor avea acces liber pentru copii și adulți.