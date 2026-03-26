26 mart. 2026, Fine dining
foto: USFWS/Vieques National Wildlife Refuge

Exporturile de crab albastru din Venezuela, un produs considerat premium pe piața americană, au fost suspendate brusc, lăsând fără venituri mii de pescari și afectând o industrie care ajunsese la peste 75 de milioane de dolari anual, potrivit FAO, transmite MEDIAFAX.

Două coșuri pline cu crabi, cărate cu greu pe malul lacului Maracaibo, arată dimensiunea unei industrii care, până de curând, funcționa la capacitate maximă. În doar câteva ore de muncă, pescarii adunau sute de exemplare dintr-o specie foarte căutată în Statele Unite pentru gustul și prețul său accesibil.

„Optzeci și trei!”, a strigat un supraveghetor, notând cantitatea de crustacee proaspăt pescuite.

„E delicios. Are gust de homar”, a spus Jennifer Nava, purtătoare de cuvânt a pescarilor din mai multe comunități locale. „Este foarte popular în Statele Unite.”

Timp de 35 de ani, SUA au fost principala și, practic, singura piață pentru crabul albastru venezuelean. Din ianuarie, exporturile și pescuitul au fost oprite complet.

Blocaj dintr-o lege veche de peste 50 de ani

Suspendarea nu are legătură directă cu tensiunile politice, ci cu o reglementare americană veche din 1972, Legea privind protecția mamiferelor marine (MMPA), administrată de NOAA.

- articolul continuă mai jos -

În august 2025, Venezuela a fost inclusă pe lista țărilor care nu pot exporta produse pescărești în SUA din cauza lipsei certificării cerute de această lege. Potrivit autorităților americane, statul sud-american nu a depus documentația necesară pentru evaluare.

Aproximativ 89 de țări au obținut certificarea completă, iar alte 34 au trecut doar parțial verificările. Venezuela se află printre cele care nu au acces deloc pe piața americană.

„Industria a trebuit să se închidă complet până la o nouă notificare sau până când se vor găsi noi piețe de desfacere”, a declarat Francisco Martínez, președintele Camerei Industriașilor Producători de Crab (Caiproca), citat de BBC.

Mii de pescari afectați

În jur de 15.000 de pescari din 14 municipalități depindeau de această activitate. Pentru mulți dintre ei, veniturile au dispărut peste noapte.

„Mulți oameni au rămas pe stradă”, a spus Martínez.

Înainte de blocaj, aproximativ 20 de companii procesau și exportau crab albastru către SUA. La începutul acestui an, mai erau active doar două unități.

O industrie în plină creștere

Datele arată că sectorul era în expansiune rapidă. Exporturile de fructe de mare din Venezuela către SUA au crescut cu 58% între 2019 și 2024, ajungând la 423 de milioane de dolari.

În cazul crabului albastru, creșterea a fost constantă:

  • 23,3 milioane de dolari în 2016
  • 62,4 milioane de dolari în 2021
  • 75,6 milioane de dolari în 2022, potrivit FAO

Crabul din lacul Maracaibo aparține aceleiași specii ca cel din Golful Chesapeake, însă era preferat de mulți importatori datorită prețului mai mic și termenului de valabilitate mai lung.

„Gustul este destul de particular, între sărat și dulce”, a explicat Martínez.

Presiune și din partea industriei americane

Succesul produsului venezuelean a creat tensiuni în Statele Unite. Producătorii locali, în special din Maryland, s-au plâns de concurența mai ieftină.

„Tariful de import este ridicol de mic”, a spus Bill Sielling, reprezentant al industriei de fructe de mare din Golful Chesapeake.

Diferențele de cost sunt semnificative: pescarii venezueleni câștigau aproximativ 30 de dolari pe zi, iar materia primă era cumpărată cu circa 2 dolari pe kilogram.

Ce urmează

Producătorii speră că procesul de certificare va fi finalizat în următoarele luni, ceea ce ar permite reluarea exporturilor. Până atunci, pescarii caută alternative, orientându-se spre alte specii.

Industria rămâne în așteptare, într-un moment în care depinde de decizii administrative, nu de cerere sau de producție.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

