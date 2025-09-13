Trei zile întregi am bătut cu mare plăcere podgoriile din Bozcaada, ca să aflu cât mai multe despre industria viticolă din aceste locuri care, alături de turism și pescuit reprezintă principalele ocupații ale localnicilor. Și uite așa am reușit să descopăr fascinanta lor brânză și să mă îndrăgostesc pe loc, de ea!

Dacă la turci pare că se potrivește de minune sloganul românesc: „Nicio masa fără pește”, la fel de veridic ar fi și adaptarea lui în „Nicio masă fără brânză!”.

Practic, unul dintre nelipsitele platouri cu aperitive este cel cu brânzeturi, de o multitudine de feluri, care de care mai îmbietoare, alături de ciorchini de struguri și nuci.

Turcia este o țară cu o tradiție culinară bogată, iar brânzeturile sale tradiționale reprezintă una dintre cele mai valoroase expresii ale patrimoniului gastronomic.

Fiecare regiune a Turciei aduce propria aromă și textură, de la fermele din Anatolia de Est, până la insulele din Marea Egee.

Printre cele mai apreciate brânzeturi pe care le-am încercat se numără Beyaz Peynir, Ezine Peyniri, Cecil Peyniri, Chechil și Otlu Peyniri, fiecare având caracteristici distincte și o istorie bogată.

Aceste brânzeturi pot fi savurate și mai bine, atunci când sunt asociate cu vinurile locale, creând experiențe culinare autentice și rafinate.

Top 5 brânzeturi realizat ad-hoc!

Cecil Peyniri (Çeçil Peyniri) – Brânza cu franjuri

Cecil Peyniri, sau Çeçil Peyniri, are o structură fibroasă și elastică, realizată din lapte de vacă sau capră. Aspectul său de franjuri și textura elastică o fac distinctivă. Preparată manual, prin metode tradiționale, fără aditivi, este ideală pentru platouri de brânzeturi sau gustări.

Mod de consum: Mic dejun, salate sau platouri de brânzeturi.

Vin asociat: Pinot Noir sau vin roșu ușor turcesc, precum Kalecik Karası. Sarea și textura elastică a brânzei se armonizează cu taninii fini și notele fructate ale vinului.

Beyaz Peynir – Brânza albă a micului dejun turcesc

Beyaz Peynir este cea mai populară brânză albă din Turcia, echivalentul turcesc al brânzei feta. Realizată din lapte de vacă, capră sau oaie, are o textură fermă, sfărâmicioasă și un gust ușor sărat, proaspăt. Depozitarea în soluție salină îi conferă durabilitate și intensitate a gustului.

Mod de consum: Mic dejun turcesc, salate, plăcinte sau preparate gătite.

Vin asociat: Sauvignon Blanc sau vin alb sec turcesc precum Narince. Aromele citrice și proaspete ale vinului echilibrează sarea și textura brânzei.

Sugestie de servire: Mic dejun cu roșii, castraveți și măsline, alături de un pahar de vin alb răcoritor.

Ezine Peyniri – Aromă intensă din Çanakkale

Originară din regiunea Ezine, provincia Çanakkale, Ezine Peyniri este o brânză albă, semi-fermă, preparată dintr-un amestec de lapte de oaie, vacă și capră. Este mai cremoasă și mai aromată decât Beyaz Peynir, cu note ușor acide, datorită laptelui de oaie.

Mod de consum: Mic dejun, salate, plăcinte sau alte preparate culinare.

Vin asociat: Chardonnay maturat în butoi de stejar, sau vin alb turcesc bogat, precum Emir. Textura cremoasă și aromele complexe ale brânzei se potrivesc cu notele vanilate și fructate ale vinului.

Chechil – Brânza sărată și elastică a Anatoliei

Chechil este similară cu Cecil Peyniri, adică are tot aspectul acela franjurat, dar are un conținut mai ridicat de sare, ceea ce îi oferă durabilitate și intensitate a gustului. Este preparată în Erzurum și zonele înconjurătoare, din lapte de vacă, prin metode tradiționale.

Mod de consum: Supe, aluat, mic dejun cu verdețuri sau gustări.

Vin asociat: Merlot sau vin roșu turcesc corpolent, precum Öküzgözü. Gustul sărat și intens al Chechil-ului este echilibrat de fructozitatea și rotunjimea vinului roșu.

Otlu Peyniri – Brânza cu ierburi aromatice

Otlu Peyniri, sau Otlu Beyaz Peyniri, este o brânză albă sărată amestecată cu ierburi aromatice precum busuioc, mentă, cimbru sau mărar. Această combinație oferă un gust intens și proaspăt, fiind apreciată în regiunile vestice și centrale ale Turciei.

Mod de consum: Mic dejun, salate, plăcinte sau gustări cu pâine și ulei de măsline.

Vin asociat: Rosé sec, sau vin alb aromat, precum Muscat. Aromele ierburilor din brânză se armonizează cu notele florale și fructate ale vinului.

Tradițiile culinare turcești, transmise din generație în generație!

Brânzeturile turcești reflectă diversitatea geografică și culturală a Turciei. Fiecare regiune a dezvoltat metode specifice de preparare și maturare, adaptate la tipul de lapte disponibil și la condițiile climatice. Beyaz Peynir este potrivită pentru combinații rapide, Ezine Peyniri impresionează prin cremozitate și aromă, Cecil Peyniri și Chechil aduc textura fibros-elastică și sărată, iar Otlu Peyniri oferă note aromatice unice datorită ierburilor.

Aceste brânzeturi nu sunt doar alimente, ci și un bogat patrimoniu cultural, transmițând tradițiile culinare turcești din generație în generație.

Fiecare brânză aduce o experiență unică, iar asocierea cu vinuri locale transformă mesele într-o adevărată experiență gourmet. Pentru turiști și gurmanzi, degustarea acestor brânzeturi și vinuri reprezintă o bună ocazie de a descoperi autenticitatea și diversitatea gastronomiei turcești, din fiecare regiune a țării.