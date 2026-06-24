Se pare că industria europeană a uleiului de măsline intră într-o nouă eră. După ce Europa a dominat categoric piața ani de zile, acum apar noi jucători importanți. Analiștii apreciază că s-ar putea repeta povestea de pe piața globală a vinului.

Comisia Europeană a adoptat noi măsuri pentru reducerea presiunilor asupra agriculturii. Cea mai vizibilă este Planul de Acțiune pentru Îngrășăminte, în contextul creșterii accelerate a costurilor de producție.

Pentru producătorii de măsline din sudul Europei, noile reguli privind utilizarea unor îngrășăminte reciclate și sprijinul financiar european pot reprezenta un avantaj. Acesta apare într-un moment în care sectorul se confruntă cu o serie de costuri ridicate, schimbări climatice și fluctuații puternice ale pieței.

Miza este uriașă: Uniunea Europeană rămâne centrul tradițional al producției de ulei de măsline. Dar, ponderea sa în consumul global a scăzut semnificativ în ultimele două decenii.

Un competitor strategic apare din Africa

În paralel cu eforturile europenilor, Marocul își accelerează dezvoltarea industriei oleicole prin investiții, tehnologizare și programe de creștere a randamentelor.

Producția marocană este estimată la aproximativ 200.000 de tone în 2025, mai mult decât dublu față de anul anterior, pe fondul unei recolte de măsline care ar putea ajunge la două milioane de tone.

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Avantajele Marocului nu sunt doar agricole. Accesul comercial favorabil pe anumite piețe externe, inclusiv cea americană, creează presiune asupra producătorilor tradiționali precum Spania, Italia și Grecia.

Spania continuă să fie gigantul mondial al uleiului de măsline, cu aproximativ 1,42 milioane de tone produse în sezonul 2024/2025. Totuși, liderul global se confruntă cu o schimbare importantă: consumul intern a intrat într-o perioadă de corecție după ani de creșteri de prețuri.

După majorările puternice din perioada 2022–2024, piața europeană a înregistrat în 2025 o reducere a prețurilor. Spania este una dintre țările cu cele mai mari ajustări. Regiuni-cheie, precum Andaluzia și Cordoba au fost afectate de scăderi de producție, amplificând incertitudinea asupra următorilor ani.

Uleiul de măsline urmează precedentul vinului

Industria vinului oferă un precedent relevant. În urmă cu două decenii, Franța, Italia și Spania dominau categoric producția și consumul mondial de vin. Astăzi, ponderea lor globală este mult mai redusă, după ascensiunea producătorilor din Australia, Chile, Africa de Sud, Statele Unite sau Argentina.

Schimbarea nu a fost produsă doar de agricultură, ci și de investiții în tehnologie, marketing, branding și adaptarea rapidă la consumatorul modern. Același proces începe să se contureze și în industria uleiului de măsline.

„Am văzut această transformare în industria vinului: vechile centre de putere nu au dispărut, dar au fost obligate să concureze, într-o piață globală mult mai deschisă. Uleiul de măsline intră acum într-o etapă similară. Viitorul nu va aparține doar celor care produc mult, ci celor care pot demonstra constant calitatea, originea și autenticitatea produsului”, crede Cosmin Filipaș, CEO – ul singurului producător român de ulei de măsline, „D’Olive”.

Potrivit acestuia, noua competiție nu se va da doar între țări, ci și între modele de business: producție de volum versus valoare adăugată, cantitate versus diferențiere.